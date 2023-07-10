Важный выбор или затишье в делах: гороскоп на неделю до 16 июля для всех знаков зодиака

Овнам придется сделать выбор, который определит их будущее. Скорпионы смогут отдохнуть, ведь в делах наступит затишье.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 16 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сейчас вы выбираете свой путь, идете наперекор обстоятельствам, препятствиям и соперникам, составляете собственные правила своей жизни и отстаиваете свое право жить по этим правилам. Не всем в вашем окружении это нравится.

Телец

Производительность этой недели будет безумной, вы ежедневно ставите перед собой достаточно сложные задачи и вечером, подводя итоги, констатируете, что вам многое удалось сделать. В результате вы преуспеваете в своих проектах.

Близнецы

Хотя работы будет немало, но вас это будет только вдохновлять. Кроме большого количества задач, вы еще и пытаетесь овладеть новыми направлениями, получить новые знания и воплотить свежие идеи. Так что приходится даже жертвовать свободным временем, сном и едой.

Рак

Собирайте вокруг себя приятных креативных людей или пытайтесь попасть в такое общество. Ведь вам нужны свежие идеи и отличная компания, где бы вы могли вдохновиться и получать хорошие впечатления от общения с положительными людьми.

Лев

Темп вашей жизни на этой неделе достаточно спокойный, вы уже разработали свой график, распределили нагрузки и верно следуете намеченным планам. И каких-либо форс-мажоров или непредвиденных сложностей не предвидится.

Дева

Все, что касается благосостояния, имущества, недвижимости, требует вашего внимания. Будете решать различные финансовые и материальные вопросы, заключать какие-либо сделки, платить по счетам, беспокоиться о соблюдении различных формальностей.

Весы

Ваши бизнес-дела решаются сейчас очень легко, причем успешными будут все этапы, начиная с продуцирования бизнес-идеи, создания бизнес-плана, поиска инвесторов, рекламной деятельности и завершая крупными продажами готовой продукции.

Скорпион

Чувствуется небольшое затишье в делах, вам нужно все же отдохнуть, поэтому лучше отправиться в какое-то тихое и уютное место, где провести хотя бы неделю и ничем не заниматься, чтобы перезагрузиться.

Стрелец

Неделя, которую стоит посвятить отдыху и не пытаться ставить рекорды. Лучше займитесь чем-нибудь приятным, творческим, а то и просто ничего не делайте, а только кайфуйте от этой жизни и лета. Стоит позаботиться о себе.

Козерог

Сейчас вам очень понадобится посторонняя помощь, как по личным делам, так и по производственным или деловым. Поэтому не пытайтесь переделать все самостоятельно, обращайтесь за помощью к друзьям, коллегам и партнерам.

Водолей

Период может быть очень непростым, ведь вы можете узнать не очень приятную правду, и поэтому может произойти обострение отношений, когда вам нужно будет либо смириться и прощать, либо окончательно расходиться.

Рыбы

Надо будет куда-то ехать, может, даже совсем неожиданно. И хотя вам этого очень не хочется, все же приходится собирать вещи, документы и отправляться в командировку или для решения личных или семейных дел.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.