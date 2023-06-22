Какие знаки ожидает кульминация лета: что принесет сезон Рака

Солнце перешло в знак Рака и началось астрологическое лето. Рак – это знак комфорта, интуитивной связи, семейной динамики и наследия рода. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

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Астрологи проанализировали небесную обстановку на ближайший месяц и составили прогноз для всех знаков. Узнайте, что ждет вас, пока Солнце находится в этом секторе неба.

Овен

Вам хочется домашнего уюта и даже создавать его своими руками. А все потому, что этот сезон Рака для вас – лучшее время, чтобы побыть в своем пространстве, углубить семейные связи и построить для себя и близких безопасный уголок в бурном мире. Хотя дела на домашнем фронте могут затягивать вас все больше, вы получите подлинное вдохновение от процесса.

Телец

Начало сезона Рака побуждает вас к увеличению социальных контактов. Задействуйте свою экстравертную сторону – вы можете почувствовать себя более вдохновенными и интеллектуально жаждущими, чем обычно. Начните читать книги, которые вы давно откладывали, встречайтесь с людьми, мнение которых интересно для вас. Общение и познание стимулируют вас и уже в скором времени у вас появится немало разных хороших идей.

Близнецы

Ваш сезон завершился и пора глубже погрузиться в свое "я" и лучше узнать себя. Замедлитесь, соберитесь с мыслями. Это прекрасное время приблизиться к желаемой версии себя, обрести все необходимые ресурсы и укрепить свою уверенность в себе и своем выборе. Позаботьтесь о финансовой стороне – вы сейчас способны тратить деньги с умом. Но и не забудьте побаловать себя приятной покупкой.

Рак

Последние несколько недель замедлили вашу энергию, поскольку вы обдумывали все, что произошло за последний год, и уделяли себе время. Теперь вам пора выбраться из своего панциря и показать миру, чего вы достигли. Посмотрите на себя в зеркало, влюбитесь в отражение. У вас столько же оттенков, форм и фаз, сколько у самой Луны. Да, этот сезон может принести с собой завершение большой главы вашей жизни, но за ней начнется новая, которая принесет гораздо более глубокое чувство личной силы.

Лев

Приготовьтесь чувствовать себя мечтательно и замкнуто, как никогда в жизни. Вам может показаться, что все о вас забыли. Но это не так. Дайте людям шанс соскучиться по вам, а пока займитесь собой, восстановите свой растраченный энергетический ресурс, который вы так щедро раздавали другим. Венера в вашем знаке начала ретроградное движение – сигнал вам начать переосмысливать чувство любви к себе.

Дева

Ваше очарование сейчас на пике. Равно как и способность воплощать собственные мечты в жизнь. Сейчас вы чувствуете себя командным игроком, что увеличивает вашу ценность для окружающих. И как только энергичный и заряженный энергией Марс войдет в Деву 10 июля, он перезапустит ваш двигатель и ваш уровень производительности и амбиций подскочит до небес. Будьте осторожны, это будет связано со склонностью к гневу и раздражению, так что заботьтесь о своем эмоциональном состоянии. Направьте эту энергию на раскрытие своей сексуальности.

Весы

Сезон Рака подарит вам множество возможностей для карьерного роста. Честно посмотрите на образ, который вы создаете для других, например, в социальных сетях или в своей профессиональной сфере. Пора привести ваши намерения и мотивы в соответствие с тем, как вы сейчас себя позиционируете. Поймите свою нынешнюю позицию, поставьте цели, которые вам действительно небезразличны, и наблюдайте, как все начинает работать, словно действует какая-то магия.

Скорпион

Вас тянет на приключения и хочется исследовать неизведанное. Не отказывайте себе в этом желании. Новые впечатления – это то, что вам нужно прямо сейчас. Именно они помогут вам сформировать новую философию жизни, дадут бесценный опыт, научат новому. Если вы будете совершать те же действия снова и снова, вы получите аналогичные результаты. Устраивают ли они вас? Честный ответ на этот вопрос подскажет, куда двигаться дальше.

Стрелец

Вам придется столкнуться с темной стороной своей личности – испытать сложные и болезненные эмоции, прожить тяжелые чувства. Вы выйдете из этого периода значительно более сильной личностью, а ради этого стоит запастись терпением. Данный период примирит вас с теми частями вашей личности, которые вы скрывали даже от себя. Это даст вам способность больше доверять другим и легче открывать свое сердце.

Козерог

Пора учиться уравновешивать и развивать взаимовыгодные партнерские отношения. Погружайтесь глубже в познание важных для вас людей, изучайте, что может оставаться под вашим контролем, а что нужно отпустить. Иногда вы просто не можете стать тем, кем хотите, и сделать то, к чему стремитесь. Примите это. Пора создать пространство для роста, который проложит путь к еще более глубокой любви к себе и другим.

Водолей

Ваше тело нуждается в заботе и сейчас вы можете дать ему все, что нужно. Используйте сезон Рака, чтобы подзарядить батареи, изменить нездоровые привычки на полезные, повысить производительность и развить выносливость. Используйте этот толчок не только для рабочих и обычных дел. Направьте свою энергию на близких людей и в первую очередь на себя. В партнёрских отношениях могут возникнуть сложные споры.

Рыбы

Вы мечтаете о летней любви и яркой страсти. И Солнце в Раке подарит их вам. Вы найдете человека, в которого сможете влюбиться до безумия. Но имейте в виду, что воинственный Марс входит в ваш сектор отношений 10 июля, что может обострить противоречия и побуждать вас или вашего партнера действовать из соображений собственного эго, а не взаимопонимания. Постарайтесь сохранить уважение друг к другу. И не забывайте об интимном общении, оно поможет вам сохранить свои чувства.

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