Гороскоп для всех знаков на июль: каких сюрпризов ждать от ретроградной Венеры

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.

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Чтобы помочь пройти легче через этот период, астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2023 года. Узнайте, что советуют звезды именно вам.

Овен

Выйдите на улицу и займитесь творчеством. Не ставьте себе никаких целей, не ждите результата. Просто окунитесь в процесс, потому что в этом и есть суть. Вам не требуется глубокий смысл, наслаждайтесь процессом. Он нужен вам, чтобы восстановить часть вашего внутреннего мира, которая выгорела от ежедневных обязанностей и требует исцеления.

Телец

Предстоящий месяц может быть трудным с точки зрения семейных и домашних дел. Исследуйте свое прошлое, чтобы понять динамику ваших отношений в настоящем. Заземлитесь и обдумайте свою принадлежность к людям и местам, особенно если вы некоторое время чувствовали себя оторванными от корней. В июле ностальгия может стать адским наркотиком. Прислушивайтесь к этому чувству, чтобы понять, чего вы хотите.

Близнецы

Это прекрасный месяц для беспечных бесед, способствующих установлению более глубокой связи с окружающими людьми. Отправляйтесь в странствия по неизвестным местам, даже если это часть вашего города, где вы еще никогда не были. Это поможет вам взглянуть на мир свежим взглядом. Иногда все, что нужно – это просто искра новизны. Вам есть куда пойти и на кого посмотреть.

Рак

Осознание того, как изменились ваши отношения за последние шесть месяцев, наконец достигнет кульминации и кристаллизуется в июле этого года. Возможно вам придется обменяться с близкими точными, но резкими словами. Но иногда это лучше, чем ходить вокруг да около и не иметь при этом никакого прогресса. Прямо сейчас вам важно расставить приоритеты, чтобы установить ощущение стабильности в своей жизни.

Лев

В этом месяце особое внимание уделите вашему здоровью. Это значит заботиться о себе и убедиться, что вы даете своему телу все, что ему нужно – отдых, некоторые виды пищи, движение. Подытожте свое эмоциональное и психическое состояние и сосредоточьтесь на том, что кажется вам наиболее срочным и необходимым.

Дева

Ваша амбивертная натура в июле прокатится на эмоциональных качелях. Правильные люди и правильные события будут наполнять вас энергией и давать удовольствие от социализации. Но когда ваш запас будет иссякать, вы должны будете уйти в тень и стать практически невидимкой, чтобы полноценно перезарядиться. Внутри вас назревают увлекательные новые идеи – вы должны дать им время на внутреннюю обработку, в которой они нуждаются.

Весы

Пора выбраться из своего укрытия, буквально и метафорически, и встретиться лицом к лицу с миром, который хочет лучше вас узнать. Назревает нечто новое, и в ваших интересах не пропустить это. Сотрудничайте и общайтесь с людьми, которые заинтересованы в поддержке вашего роста. И избегайте тех, кто пожирает ваш ресурс.

Скорпион

Вам придется получить порцию новой информации, возможно даже против собственной воли. Но на самом деле она поддержит вас на вашем пути. Что бы это ни было, даже если оно пока не имеет смысла, это своего рода исследование, которое приблизит вас к пониманию, что вы хотите и можете дать миру. Не делайте что-то только потому, что это безопасно и удобно. Делайте то, что вас волнует и зажигает.

Стрелец

Частью взаимодействия с материальным миром является определение того, почему вы тратите деньги на конкретные вещи. Вам лучше пересмотреть свой подход к расходам, чтобы понять ценность, которую вы даете вещам. Когда вы сможете определить причину своих финансовых решений, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы изменить свое поведение в сторону более ресурсного и эффективного.

Козерог

Достаточно ли времени вы проводите с самыми важными людьми в своей жизни? Жалеете ли вы о том, как справлялись с прошлыми конфликтами и разлуками? Может, вы хотите забыть о том, как мало вкладывали в свои отношения раньше. Этот месяц для вас – время психологической работы над собой. Работа будет непростая, так что не забывайте хвалить и вознаграждать себя за успехи.

Водолей

Практика формулирования своих потребностей – это практика защиты себя и погружения в глубины своего "я". Вам можете хотеться казаться легким на подъем человеком, соглашаясь с прихотями других. Но при этом вы можете упустить видение того, что нужно именно вам. Узнайте свои желания и учитесь отчетливо сообщать о том, чего вы хотите.

Рыбы

Даже самые лучшие вещи, если их слишком много, могут навредить. А именно избыточность сейчас – ваша главная проблема. Поэтому выясните, где и с чем вы перебираете, особенно в сфере здоровья. Суть состоит в том, чтобы найти баланс между весельем и сосредоточенной работой. И найти золотую середину в своей жизни в целом.

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