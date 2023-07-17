Важный выбор или романтика: гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака

Весам придется сделать важный выбор, который касается их финансов. Скорпионы смогут наслаждаться романтикой.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Своим рвением и безумной энергией вы сегодня готовы свернуть горы. У ваших коллег вы вызываете восторг и даже желание подражать всем вашим движениям, ведь энтузиазм в вашем исполнении удивительно заразен.

Телец

Надо наконец-то завершить какую-то важную работу или проект, которым вы уже давно занимаетесь, и вы сегодня бросите все свои силы на то, чтобы можно было выдохнуть с облегчением и взяться за нечто кардинально другое.

Близнецы

Давние приятели могут напомнить о себе. Но удовольствие вы получаете не только из-за приятного общения и милых вашему сердцу воспоминаний, но и из-за предложений поучаствовать в очень интересном проекте.

Рак

Можно планировать какие-то приятные занятия, которые добавят в вашу жизнь удовольствия, к примеру, сходить на шоппинг, свидание, посетить массаж или давних друзей. В конце концов, можно целый день провести, полностью погрузившись в свои хобби.

Лев

Финансовая ошибка, которая может произойти сегодня, грозит повлиять на ваше материальное состояние. Поэтому будьте очень внимательны и осторожны, особенно в финансовых и различных бюрократических вопросах.

Дева

Не лучшее время для активных действий, лучше сохранить силы и время. Вам будет сложно успеть во все те места, которые вы запланировали. Поэтому выделите самые главные моменты, которые вы должны закрыть и не пытайтесь перепрыгнуть выше головы.

Весы

Перед вами стоит важный вопрос: куда стоит вложить деньги. То ли в обучение или здоровье, возможно, в недвижимость или дальнейшее развитие. Планов и намерений – куча, а вот денег пока на все не хватит.

Скорпион

Романтические отношения могут разнообразить вашу жизнь, тем более, если это общение с представителями других стран. Впрочем, ваши любовные приключения могут быть не просто разговорами или любовью-морковью, у некоторых они приобретают очень страстную окраску.

Стрелец

Будет возможность выступить в роли мотиватора, как самих себя, так и вашего ближайшего окружения. Люди будут очень нуждаться в вас, именно в тех словах, которые бы подняли их самооценку и заставили идти на подвиги.

Козерог

Неожиданно приходит желание навести порядок вокруг себя и выбросить все лишнее как из шкафа и дома, так и с рабочего места. Нелишне будет почистить и телефонные списки, и компьютеры, и социальные сети.

Водолей

У вас сегодня будут просто безумные нагрузки, и вы понимаете, что весь тот объем работ, с которым вы должны справиться, не соразмерен с теми деньгами, которые вы обычно получаете. Поэтому либо уменьшите нагрузку, либо берите больше денег.

Рыбы

Возьмите сегодня небольшой тайм-аут, сокретите общение с окружающим миром, выключите все приборы и средства связи и прислушайтесь к внутреннему голосу, который должен вам подсказать, куда вам дальше двигаться.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.