Важные встречи или много неожиданностей: гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака

У Овнов будте много встреч, которые могут повлиять на их будущее. Скорпионам придется менять планы из-за неожиданных событий.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 15 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

У вас сейчас стоит задача встретиться с как можно большим количеством людей, и не просто их увидеть, но и поговорить, может, даже в чем-то убедить. И не все из них будут настроены положительно или хотя бы нейтрально.

Телец

Семья выходит на первый план, вы занимаетесь проблемами ваших близких. Некоторые из них нуждаются в вашем непосредственном участии, ведь никто, кроме вас, не может решить все эти сложные вопросы.

Близнецы

Пригодится все ваше воображение для того, чтобы увидеть свои дальнейшие перспективы. Теперь вам нужно будет предусмотреть как успехи, так и проблемы, для того, чтобы содействовать первым и обходить или успешно преодолевать вторые.

Рак

Финансово успешный день, когда и деньги вы получаете, и переговоры о будущих доходах активно ведете, и планируете дальнейшие расходы и инвестиции. Дополнительно позаботьтесь о вознаграждении тех, кто вам помогает.

Лев

Сегодня вы вынуждены придерживать лошадей и чего-то ждать. И это будет довольно непростое испытание, ведь вам очень хочется действовать, куда-то бежать и что-то делать. Но сидите у телефона и ждете сигнала.

Дева

Пора уже готовиться к следующему учебному году, то ли вашему личному, то ли ваших детей, и закупать все, что понадобится для учебного процесса. Не пытайтесь сразу закрыть все вопросы. Главное – получить от этого удовольствие

Весы

Иногда для того чтобы увидеть настоящее положение дел, нужно услышать другую точку зрения, посмотреть на ситуацию глазами другого. Привлеките сегодня кого-нибудь постороннего, спросите, как ваша ситуация выглядит со стороны и попробуйте выслушать это видение без эмоций.

Скорпион

Слишком много неожиданностей сегодня может произойти. И это может изменить не только ваши планы, но и полностью вас переориентировать в деятельности. Поэтому будьте готовы к тому, что день проведете совсем не так, как хотелось бы.

Стрелец

Будьте сегодня чрезвычайно собранными и ответственными, точно соблюдайте правила, регламент, сроки, чтобы все успевать и справиться со всеми теми задачами, которые вы на себя взяли. Ведь от вашей точности зависит очень многое.

Козерог

Ничего особенного не происходит, день тянется невероятно долго, вам становится так скучно, что вы не знаете, куда себя деть. А еще и жара придает определенное разморенное настроение. И вечером чувствуете себя очень уставшими, хотя вы вроде бы ничего особо не делали.

Водолей

Встречи сегодня обещают быть содержательными и насыщенными важными событиями. Вы будете не просто разговаривать, а еще проходите определенное собеседование, когда будут оценивать и ваши комментарии, и опыт, и даже внешний вид.

Рыбы

Попытки других людей как-то ограничить вас, запихнуть за определенные границы, получит достойный отпор, как с вашей стороны, так и со стороны ваших соратников. Кто-то достаточно сильный способен вас поддержать и защитить от посягательств и несправедливости.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.