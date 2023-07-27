Кто будет купаться в деньгах: финансовый гороскоп на август

Финансовый гороскоп на август поможет подготовиться к неожиданным ситуациям и спланировать расходы. Сейчас Юпитер находится в огненном Овне – это благоприятный транзит.

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Во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям. Ретроград, по словам астрологов, приведет к ухудшению финансового сценария в целом к концу месяца. Следует хорошо подумать, прежде чем куда-то инвестировать и делать дорогие покупки.

Овен

Вторая половина августа – удачное время для финансовых рисков. Лучше уделить внимание образованию и обучению. Это не только расширит ваш кругозор, но и принесет щедрые дивиденды. Прибыль будет поступать из нескольких источников, и настанет хорошее время для расширения и профессионального роста.

Телец

Вы будете немного разочарованы. Дела будут идти не так, как вы запланировали. Несмотря на все усилия, вы можете не добиться желаемых результатов. Поездки по работе тоже успехов не принесут. Вместе с тем затраты резко возрастут. Астрологи советуют не делать больших инвестиций и держаться подальше от торговли.

Близнецы

Август будет хорошим месяцем с точки зрения возможностей. Будьте осторожны, чтобы не упустить перспективных шансов. Вы можете получить очень выгодное предложение о работе или повышении зарплаты. Путешествия, связанные с работой, могут быть полезны, и откроют новые пути для карьерного роста.

Рак

Не очень благоприятный месяц в плане финансов. Деньги придут, но расходы будут очень велики. Лучше в августе не рисковать. Это не время для любых изменений, будь то работа или бизнес. Сотрудничество или партнерство следует отложить.

Лев

Астрологи советуют максимально использовать этот транзит, поскольку звезды готовы содействовать вам во всех начинаниях. Вы получите не только внушительный доход, но и полное удовольствие от процесса работы. Смело воплощайте планы. Ваш бизнес будет преуспевать, вы даже можете выиграть несколько наград. Инвестиции, сделанные ранее, будут плодотворными.

Дева

Некоторые неожиданные проблемы заставят остановиться и пересмотреть планы. Вам нужно соблюдать осторожность при общении с коллегами и начальством. Вероятны финансовые потери из-за излишних споров.

Весы

Весы почувствуют профессиональное выгорание и переутомление. Упорный труд не принесет удовлетворительных результатов. Астрологи советуют хорошо спланировать и делегировать часть своей работы. Дела могут пойти не так, как вы ожидали, а ответственность ляжет на вас. Вероятно сокращение дохода. Однако впоследствии ситуация улучшится.

Скорпион

В августе возможны задержки в завершении проектов и некоторые препятствия на работе. Вы почувствуете тревогу из-за финансовой нестабильности. Астрологи говорят, что соперники и конкуренты на работе могут вас превзойти. Упорный труд поможет преодолеть ситуацию.

Стрелец

Август принесет процветание. Вы получите существенный доход или важное вознаграждение за завершение проекта. Вы даже сможете отложить определенную сумму и начать накапливать средства.

Козерог

В августе вас ждут взлеты и падения. Расходы резко возрастут, и вы не всегда сможете их самостоятельно покрыть. Могут возникнуть разногласия на работе и споры с коллегами. Для успеха важна командная работа и над этим нужно поработать.

Водолей

Август принесет настоящие финансовые потрясения. Отсутствие сотрудничества приведет к тому, что вы не сможете достичь поставленных целей. Астрологи прочат отмену проектов и заказов.

Рыбы

Август будет посредственным месяцем. На работе вы столкнетесь с чрезмерным давлением, что повлечет за собой недовольство и волнение. Расходы значительно возрастут, а конкуренты будут ставить палки в колеса. Вторая половина месяца будет более удачной.

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