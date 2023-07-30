Август обещает бурю эмоций: любовный гороскоп для всех знаков

Август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

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По словам астрологов, некоторым знакам придется принимать важные решения rкасаемо отношений. Но есть и отличные новости: Близнецы, Скорпионы и Рыбы могут встретить любовь всей жизни.

Овен

Если у вас есть партнер

Чрезмерная эмоциональность приведет к ссорам и спорам. Появятся некоторые разногласия во взглядах. Следует отвлечься и заняться спортом или творчеством. Вторая половина месяца будет более удачной.

Прогноз для семейных представителей

Дети будут настоящим источником радости и удовольствия – проводите с ними больше времени.

Прогноз для одиноких

Старайтесь не торопиться. Наслаждайтесь друзьями, семьей и временем наедине с собой. Все придет вовремя.

Телец

Если у вас есть партнер

Вам нужно отвлечься и провести время с друзьями или уделить внимание творчеству. В отношениях вероятны недоразумения.

Прогноз для семейных представителей

Проведите время с семьей, посетите родителей, братьев или сестер или поезжайте в гости к другим родственникам.

Прогноз для одиноких

Пока что не пришло ваше время, но не переживайте. Займитесь самосовершенствованием и самообразованием.

Близнецы

Если у вас есть партнер

В отношениях будет царить гармония. Вы можете укрепить связь. Забудьте все неприятное в прошлом и работайте над счастливым настоящим и будущим.

Прогноз для семейных представителей

Астрологи советуют по возможности уехать с семьей на природу или устроить семейный праздник.

Прогноз для одиноких

Отличные новости – у вас есть все шансы встретить очень особенного человека. Не игнорируйте приглашение на различные мероприятия.

Рак

Если у вас есть партнер

Звезды советуют нужно добавить пикантности в свою любовную жизнь. Измените свой распорядок дня и делайте увлекательные вещи вместе. Вам следует разбить повседневную монотонность.

Прогноз для семейных представителей

Члены семьи могут предъявить претензии. Попытайтесь преодолеть разрыв и стремитесь к миру и гармонии.

Прогноз для одиноких

В жизни все будет настолько гармонично, что вы не станете спешить с поиском пара. Вам вполне комфортно наедине с собой.

Лев

Если у вас есть партнер

Вас ожидает прекрасный месяц. Связь с вашим партнером будет укрепляться. Вы будете наслаждаться близостью и гармонией. Хорошее время, чтобы начать планировать семью.

Прогноз для семейных представителей

Семейный вечер или поход на интересное мероприятие поможет сблизить семью. Главное – общаться и быть искренними друг с другом.

Прогноз для одиноких

Наслаждайтесь каждым мгновением, но не спешите соглашаться на отношения. Не факт, что этому человеку можно доверять, поэтому лучше проявить осмотрительность.

Дева

Если у вас есть партнер

Август принесет взлеты и падения в отношениях. Старайтесь быть максимально коммуникабельными. Рекомендуется создать определенную дистанцию с вашим партнером и отдохнуть друг от друга. После 15 августа ситуация улучшится.

Прогноз для семейных представителей

Между членами семьи намечаются некоторые недоразумения. Возьмите на себя роль миротворца и не вступайте в споры.

Прогноз для одиноких

Вы не полностью исцелились от прошлого опыта и не спешите начинать новые отношения.

Весы

Если у вас есть партнер

Вы можете иметь некоторые разногласия со своим партнером. Вы не любите ссоры и стремитесь к балансу, поэтому не позволяйте эгоистическим настроениям испортить гармонию.

Прогноз для семейных представителей

Вам нужно отбросить прошлые образы. Сосредоточьтесь на настоящем и начинайте делать шаги к лучшему будущему.

Прогноз для одиноких

В вашу жизнь может вернуться кто-то из прошлого. Не спешите сразу прощать бывшего партнера и в который раз входить в одну реку.

Скорпион

Если у вас есть партнер

Попытайтесь понять точку зрения партнера. Вы можете ненароком обидеть его во время ссоры, и отношения безвозвратно испортятся.

Прогноз для семейных представителей

Вы мало времени уделяете семье. Старшее поколение тоже нуждается в вашем участии и присутствии.

Прогноз для одиноких

Одинокие будут наслаждаться своим статусом и, скорее всего, встретят кого-нибудь интересного в середине месяца. Вероятно, возникнет особая связь.

Стрелец

Если у вас есть партнер

Август начнется с некоторого спора с вашим партнером, но с течением месяца гармония возобновится.

Прогноз для семейных представителей

Вы будете качественно проводить время с семьей, а они будут заботиться и поддерживать вас.

Прогноз для одиноких

Вам нужно просто пообщаться и повеселиться. Вы познакомитесь со многими интересными людьми, но пока не захотите начинать новые отношения.

Козерог

Если у вас есть партнер

Взаимопонимание с партнером будет ухудшаться. Этот месяц не сулит окончательного перемирия между вами.

Прогноз для семейных представителей

В начале месяца ожидаются ссоры в семье. Нужно бережно и с любовью относиться к своим родным.

Прогноз для одиноких

Вы не знаете, чего вы хотите: искать партнера или пока наслаждаться одиночеством? Подумайте о своих желаниях и не пытайтесь ускорять события.

Водолей

Если у вас есть партнер

Лучший способ сохранить гармонию – дать партнеру личное пространство и держаться подальше от ненужных споров.

Прогноз для семейных представителей

Члены семьи будут менее заботливыми и более требовательными. Однако дети будут источником радости.

Прогноз для одиноких

Вы можете испытывать тяжелый разрыв.Лучше прекратить токсические отношения и искать гармонию.

Рыбы

Если у вас есть партнер

Первая половина месяца будет тяжелой, поскольку партнер будет безрассудным и придирчивым. Вам нужно решить некоторые вопросы.

Прогноз для семейных представителей

Следует найти баланс между работой и личной жизнью и больше времени проводить с семьей.

Прогноз для одиноких

Возможно, одинокие найдут свою вторую половинку на работе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет сезон Льва всем знакам зодиака.

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