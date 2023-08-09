Важные встречи или финансовые проблемы: гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака

Овны достигнут больщих успехов и заведут нужные знакомства. Водолеи могут стокнуться с финансовми проблемами.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вы заявляете о себе довольно громко, о вас сейчас узнает множество людей, о вас будут говорить, а кто-то даже увлекается. Словом, сегодня у вас день славы или хотя бы популярности.

Телец

Лучший день для общения, переговоров, встреч и свиданий, вы сегодня очень хорошо подготовлены и убедительны, можете отлично формулировать свои мысли и высказывать именно те аргументы, которые нужны.

Близнецы

Очень творческий день, когда вы занимаетесь разным креативом, создаете новые смыслы, идеи, рисунки, изделия, когда больше работает ваше воображение, может, немного – руки. Хорошо заниматься разным рукоделием или художественными промыслами.

Рак

Захочется свернуться калачиком и полежать в покое. А приходится собираться и идти работать, встречаться с людьми. Впрочем, в ваших силах сделать так, чтобы отменить на сегодняшний день все планы и сделать все, что вам хочется.

Лев

Не нужно заниматься разными направлениями и делами, распылять свое внимание и усилия, даже если перед вами стоит много срочных задач. Выберите сегодня для себя один подвиг – сложную задачу и решите ее.

Дева

Кто-то сегодня может разрушить все предварительные договоренности и таким образом потерять ваше доверие, вы будете очень разочарованы, хотя ничего удивительного в этом нет. Не все такие обязательные как вы, люди – они такие…

Весы

Потребуется выговориться, кому-то сбросить хоть немного напряжения. Поэтому будете искать свободные уши для того, чтобы сбросить с себя это бремя, используете любую возможность поговорить хоть с кем-то.

Скорпион

Работаете сегодня над вопросами выбора пути и основных тем, над которыми вы будете работать в течение этого месяца. Ведь какие-то старые проекты уже подходят к концу, и уже нужно строить новые планы.

Стрелец

Различные бытовые дела, которые уже долго нуждались в вашем внимании, сегодня могут довольно быстро решиться. К примеру, наконец-то вы почините краны, электропроводку, канализацию, подвесите карнизы или люстру.

Козерог

Добавьте немного наслаждения в свои будни, разбавьте ежедневную рутину чем-нибудь приятным, не обязательно очень дорогим, но тем, что сделает вас счастливыми, хоть на время. В идеале – вообще провести этот день так, чтобы меньше напрягаться.

Водолей

Деньги сегодня где-то исчезают, и не обязательно потому, что вы их на что-то тратите. Вы можете их потерять из-за невнимательности или преступного намерения недоброжелателя или мошенника. Поэтому будьте внимательны и держите кошелек при себе.

Рыбы

Более внимательно отнеситесь сегодня к контактам с другими людьми, будьте толерантны и взвешены, прислушивайтесь к тому, что говорят другие, ведь даже за бытовыми разговорами могут крыться какие-то интересные тайны или перспективные идеи.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.