Важные решения или перемены: гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака

Тельцы примут важные решения, которые повлияют на их будущее. Стрельцы получат новые эмоции, они жаждут перемен.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Бегаете по кругу, как лошадка, повторяете одни и те же движения, стараетесь и дружелюбное лицо сохранить, и со всеми делами справиться, еще и исправить ошибки других, а о себе, собственных интересах и удовольствиях как-то немного и подзабыли.

Телец

Будете сегодня принимать какие-то очень важные решения типа пан или пропал, а возможно, будете сомневаться, стоит ли менять работу или уходить в отпуск. И это будет довольно непросто, ведь у вас вроде бы все давно налажено, а тут нужно что-то менять.

Близнецы

Групповая работа сегодня будет особенно интересна и продуктивна, и вы здесь демонстрируете свои таланты, даже те, о которых и вы сами не подозревали. Что уж говорить о том, каким это будет сюрпризом для других людей.

Рак

Голова работает отлично, даже несмотря на лето и жару, вы вдруг начинаете что-то активно осмысливать, подсчитывать и анализировать. В общем, вы сейчас ставите перед собой очень высокие требования и сложные задачи.

Лев

Ничто вас сегодня не радует, вы чувствуете определенную усталость и перенасыщение. Но вынуждены выполнять свою привычную работу и общаться с теми людьми, которые не приносят вам ни пользы, ни приятных эмоций. Может, есть смысл задуматься о том, стоит ли дальше так жить?

Дева

Настроение у вас сегодня приподнятое, вы можете участвовать в каких-то конкурсах или соревнованиях, где и время хорошо проводите, и с коллегами знакомитесь, и осознаете собственный уровень профессионализма, и даже побеждаете.

Весы

Вас могут удивить какими-то новыми сведениями, связанными с вашей деятельностью, например, вы узнаете о том, что у вас будут новые обязанности, возможности, повышается ответственность, а может, у вас происходят сокращения.

Скорпион

Не очень-то вам сегодня хочется работать, и сил сейчас не очень много, и погода не слишком способствует активной работе. Поэтому вы всячески пытаетесь избежать любой деятельности и больше отдыхаете, чем трудитесь.

Стрелец

Получите приглашение на какое-то празднование, корпоратив или какое-то важное событие, где вы можете получить не только свежие впечатления, но и пользу. И уже с сегодняшнего дня начинаете подготовку к этому важному событию.

Козерог

Будет возможность попробовать что-то новое: современную технологию, новое развлечение, экзотическое блюдо, словом, будете получать новые эмоции. И даже если что-то это новое вам не очень понравилось, но поставите себе галочку, что вы таки это сделали.

Водолей

Возникает потребность в общении. Вам сегодня очень захочется вылить душу, поделиться своими переживаниями и тревогами и не держать все это в себе. Поищите себе свободные уши, но лучше, если это будет все-таки специалист.

Рыбы

Отношения сегодня будут нуждаться в определенной трансформации, вы не можете дальше спокойно жить до тех пор, пока не выясните отношения со своими партнерами и не примете совместно важные решения о том, как все у вас будет продвигаться дальше.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.