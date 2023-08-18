Важные новости или отдых: гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака 

Скорпионы получат важные новости, которые заставят их изменить взгляд на ситуацию. Стрельцы смогут отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Официальные контакты сегодня будут особенно успешными. И это могут быть как деловые встречи на высоком уровне, так и посещение каких-то официальных учреждений, где сможете решить большинство из своих вопросов.

Телец

Позаботьтесь сегодня о надежных инвестициях, либо в недвижимость, либо в знания, либо в землю, а может, в свое здоровье или обучение ваших детей. Потому что пришло время думать о том, чтобы будущее было обеспеченным и стабильным.

Близнецы

Нет времени не только на отдых, но и на то, чтобы поднять голову. Вы сейчас настолько заняты, что порой забывает, кто вы и где вы, пытаетесь одновременно решать кучу дел, еще и при этом помогать другим, часто в ущерб собственным интересам и свободному времени.

Рак

Можете себе позволить никуда не торопиться, полюбоваться окружающим миром, насладиться всеми его прелестями, прогуляться и погрузиться в философские размышления, может, даже разделить с кем-то свой философский и глубокомысленный разговор о вечном.

Лев

Открывается второе дыхание, когда вы снова можете активно действовать. Возможно, получаете волшебный пендель, команду от руководства или установку конечных сроков, что заставит вас активнее работать.

Дева

Лучшим решением будет открыть свой небольшой бизнес. Даже если вы до этого пока не созрели, стоит задуматься над этим вопросом и сделать какие-то первые шаги в этом направлении или хотя бы провести какой-то опрос.

Весы

Посвятите этот день просмотру прошлого, проанализируйте то, что вам особенно удалось, а в чем промахнулись. Словом, проделайте работу над ошибками, чтобы зафиксировать это в памяти и больше ничего подобного в будущем не допускать.

Скорпион

Приходит информация о том, что о вас думают другие люди, в том числе, как вас воспринимают конкуренты. И это видение может вас удивить, ведь вы воспринимаете себя совсем иначе, может, даже несколько недооцениваете.

Стрелец

Превратите этот день в выходной, это станет возможным, учитывая жару и летний период, когда в вашей деятельности наблюдается определенное затишье. Да и руководство или партнеры пойдут вам навстречу и отпустят на свободу.

Козерог

Приходится дергаться на разные стороны, чтобы разрулить разные проблемы, которые возникают целый день. И не успеваете вы решить один вопрос, как тут же возникает следующий. И вы целый день будете это все улаживать и тратить кучу времени и усилий.

Водолей

Эта пятница будет ударной, вам нужно завершить какие-то дела, определенный важный и грандиозный проект и вы бросите все силы на это, даже будете привлекать других людей для того, чтобы справиться как можно скорее.

Рыбы

Встречи с давними знакомыми будут очень приятными, особенно если вы давно не виделись и вам есть что вспомнить. Так в разговорах и воспоминаниях вы готовы провести немало времени, может, даже продлить эту встречу и на выходные.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.