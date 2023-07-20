Важное решение или приятные встречи: гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака

Близнецы примут важное решение, которое повлияет на их будущее. Стрельцы встретятся с интересными людьми.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сохраняйте равновесие и крепче держитесь в седле, ведь сегодня вы будете передвигаться на бешеных скоростях, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому желательно еще и все правила соблюдать.

Телец

Найдется сегодня тот человек, который вас выслушает и даже даст дельный совет, в котором вы очень нуждаетесь. И не обязательно это будет специально обученный профессионал, это может быть даже случайный спутник или прохожий.

Близнецы

Сегодня можете принять решение пойти учиться, и это может быть достаточно серьезным шагом, ведь потребует усердия, терпения, длительного времени или немалых денег. Поэтому хорошо все обдумайте, действительно ли вам нужен этот учебный процесс.

Рак

Знакомые или партнеры из-за границы начинают активно общаться. Впрочем, эти контакты могут быть с совершенно незнакомыми людьми, с которыми вы находите общий язык и можете даже обсудить перспективные планы и намерения.

Лев

Вас ожидает более ответственная должность, но вы сомневаетесь в том, стоит ли вам самостоятельно брать на себя такое бремя. Подумайте о преимуществах, которые вы получите, и о перспективах, которые перед вами открываются.

Дева

Противостояние с бюрократической системой сегодня может завершиться вашей победой, особенно, если эта история тянется очень давно. И не обращайте внимания на различные препятствия, которые будут случаться, потому что они будут незначительными и легко преодолеваются.

Весы

Постарайтесь навести порядок в счетах или бумагах, и во всем том, что касается цифр и договоров. К примеру, перечитайте лишний раз то, что должны подписывать или проверьте выставляемые вам счета, так как в них могут быть ошибки, случайные или сознательные.

Скорпион

Становитесь свидетелем очень важных событий, которые могут вас и не касаться, но играют очень важную роль, хотя бы в том, что у вас возникают интересные мысли и идеи от увиденного, которые вы захотите воплотить в жизнь.

Стрелец

Общение с людьми, которые когда-то многое сделали для вас, будет теплым и вдохновляющим. Вам следует не только вспомнить прошлое и поблагодарить своих учителей или наставников, но и поговорить о будущем сотрудничестве.

Козерог

Вам сегодня выпадает отличная возможность проявить свои лидерские качества и прокачать навыки менеджера, словом, поруководить немного. И это может стать настоящим приключением и испытанием, ведь не все пойдет легко и непринужденно.

Водолей

Будьте сегодня крайне осторожны, особенно когда вас постараются очаровать и заговорить. Ибо обещаний будет очень много, и они будут настолько профессионально вложены вам в уши, что вы готовы всем им поверить. А на самом деле все это может быть фейком.

Рыбы

Нелишне будет заняться подсчетами своих расходов и доходов, составлением бюджетов, бизнес-планов и другой бухгалтерии. И может случиться определенное прозрение по поводу того, куда все исчезает и откуда появляется.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.