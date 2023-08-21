Важная победа или интересные предложения: гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака

Близнецы получат важную победу, им будет что отпраздновать. Львам поступят интересные предложения.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня не лучшее время для того, чтобы проявлять излишнюю активность, поэтому не спешите никуда, даже если от вас кто-то потребует скорости и срочности. Делайте все спокойно, уверенно и взвешенно, соблюдайте правила.

Телец

Убавьте сегодня общение, возьмите тайм-аут, прислушайтесь к самому мудрому человеку в вашем окружении, то есть к себе. Вам сейчас нужно осознать, что действительно происходит и куда вам дальше идти.

Близнецы

Сегодня вам удастся стать победителем, выиграть какой-нибудь приз, занять призовое место и получить очередную порцию славы и денег, в конце концов, можете просто тихо порадоваться тому, что вы таки опережаете других.

Рак

День будет довольно ностальгическим, потому что вам напомнит о прошлом. И может даже промелькнуть мысль вернуться к той же давней теме, поскольку ваш старый опыт был довольно успешным. Так почему бы не повторить этот успех?

Лев

Приходят интересные предложения от друзей, и они могут быть как деловыми, так и частными, и вы будете рады с ними делать все, что угодно – от создания предприятия до совместной поездки куда глаза глядят.

Дева

Приходят деньги от бизнеса или еще какой-нибудь дополнительной деятельности. И даже если эти средства будут не слишком значительными, вы все равно будете довольны, поскольку эта сумма как раз вам понадобится для каких-то важных дел.

Весы

Становитесь сегодня участником приятного события, официального прийома или небольшого камерного собрания, где будет возможность и себя выгулять, и со знакомыми от души поболтать, и познакомиться с невероятными людьми.

Скорпион

Вам сегодня понадобится незаурядная выносливость, ведь день будет очень напряженным и невероятно долгим. Вы должны сделать целую кучу разной работы, как в вашей деятельности, так и дома. К счастью, можно будет воспользоваться помощью помощников.

Стрелец

Именно вам сегодня люди будут доверять свои секреты. Почему-то вы становитесь именно тем душевным пристанищем, теми свободными ушами, с которыми люди могут свободно говорить на разные темы, может, даже очень чувствительные.

Козерог

Международное сотрудничество будет сегодня особенно успешным. Деловые или личные отношения с людьми из-за рубежа могут стать основой дальнейших контактов и создать новые масштабные проекты.

Водолей

Начните наконец с этого понедельника избавляться от лишних вещей и того мусора, который вас окружает. Возможно, у вас случится приступ чистоты, и вы начнете все убирать и выбрасывать. Не забудьте выбросить заодно и ментальные настройки, которые вам мешают двигаться дальше.

Рыбы

Работа сегодня не очень сложная, вы выполняете привычные движения и задания, очень много говорите с коллегами на свободные темы и в целом устраиваете паузы, перекуры и чаепития, мечтаете и летаете в фантазиях.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.