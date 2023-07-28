Успех на работе или проблемы со здоровьем: гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака

Стрельцы достигнут больших успехов на работе, что не останется незамеченным. Девам напомнят о себе проблемы со здоровьем.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Отправляетесь навстречу приключениям и можете даже поступать довольно безрассудно, не разведав как следует дороги, не собрав информации, то есть лезть в воду не зная броду. Словом, вы сейчас отважны и даже несколько авантюрны.

Телец

Будете долго раскачиваться, чтобы наконец-то начать работать в этот последний день недели, и вам понадобятся еще и дополнительные стимуляторы – будете использовать кофе, уговаривать себя или ставить какие-то ограничения, дедлайны.

Близнецы

Вы сегодня завершаете очень важные проекты и этапы, и нужно будет сделать это максимально комфортно и даже торжественно, к примеру, бурно отпраздновать финал, чтобы запомнилось надолго.

Рак

Производственные моменты будут преследовать вас сегодня целый день, даже если вы находитесь вдали от своего рабочего места и стараетесь отдыхать. То руководство звонит по телефону с разными вопросами, то коллеги беспокоят.

Лев

Деньги, которые вы сегодня получите, будут требовать особо тщательного отношения, их нужно будет пересчитать и правильно распределить, вложить в свое развитие, обучение, здоровье, оставив что-то и на текущие нужды.

Дева

Здоровье сегодня потребует внимания, поэтому стоит сбавить обороты и, если нужно, обратиться за консультацией или помощью к специалистам. Впрочем, кому-то будет достаточно побыть дома, полежать и хорошо выспаться.

Весы

Мысленно вы сегодня возвращаетесь к счастливым периодам вашего детства или юности, а может, действительно отправляетесь в гости к своему прошлому. Или что-то вам напоминает давние обстоятельства, и вы, вспоминая те времена, с удовольствием ностальгируете.

Скорпион

Захочется чего-то нового и свежего, будь то впечатлений, знаний или знакомств с новыми людьми, которые внесли бы свежую струю воздуха и новых идей. Вот вы отправляетесь на поиски чего-то нового и неординарного, а может, и экзотического.

Стрелец

Руководство сегодня будет к вам особенно склонно, вас будут хвалить и даже вами хвастаться, то есть с гордостью представлять другим. Поэтому можете воспользоваться моментом и извлекать для себя какие-то выгоды и преференции.

Козерог

Не лучшее время для активных действий, поэтому не спешите никуда, даже не пытайтесь, ведь обстоятельства и люди вас все равно замедляют. Поэтому берегите силы и займитесь чем-нибудь более спокойным, например, наведите порядок и спланируйте ближайшую неделю.

Водолей

Вас сегодня осыпают комплиментами и пытаются соблазнить. И действительно, вы выглядите прекрасно, уверены в себе, так почему бы не поддаться на все эти искушения. Или не поддаться, а просто лишний раз повысить свою самооценку.

Рыбы

Можно планировать какие-нибудь спокойные занятия, ведь день обещает быть умеренным, без особых всплесков и переживаний. Сейчас лучшим выбором будет забота о себе, даже если у вас на это будет совсем немного времени.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.