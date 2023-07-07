Тяжелая работа или повод для праздника: гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака

Тельцам придется тяжело работать, но они получат желаемый результат. У Близнецов появится повод для праздника.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Упрямый характер помогает отстаивать свои мысли и принципы. И сегодня у вас будет возможность еще раз вступить в поединок, чтобы противостоять тем, кто думает совсем не так, как вы. В конце концов, каждый имеет право оставаться при своем мнении.

Телец

Приходится долго и тяжело работать, если вы сегодня хотите добиться хороших показателей, тратя и все свое время, и все свои ресурсы. Но впереди – именно тот результат, на который и вы, и ваше руководство так рассчитываете.

Близнецы

Есть хороший повод что-то отпраздновать или просто весело провести этот день. И хотя вы планировали себе совсем другое, примите все же дружеское предложение и перекроите все свои планы в пользу отдыха вместо того, чтобы тяжело и напряженно работать.

Рак

Сегодня вы везунчики судьбы, потому что легко получаете то, о чем долгое время мечтали. Счастье как раз идет вам в руки, вы даже не прилагаете никаких усилий. И теперь вы уже можете и насладиться результатами, и помечтать о том, каким будет ваше следующее желание.

Лев

Завершение недели будет довольно бурным, ведь ваша семья любит вам приподносить какие-то сюрпризы, и они могут быть не слишком приятными, когда будет больше ссор и споров, выяснение отношений и того, за кем стоит правда.

Дева

Вам не хочется сегодня работать, так что стоит заняться чем-то более спокойным, в тишине и под кондиционером. Подводите итоги и планируйте свои дальнейшие действия, расписывайте бизнес-планы и составляйте какие-то отчеты.

Весы

Захочется больше свободы, которую в последнее время кто-то пытается ограничить. И может случиться выяснение отношений, когда вы будете решительно рвать оковы и отстаивать свое право на самовыражение и свободу.

Скорпион

Романтические предложения застанут вас врасплох. Но как бы вам не нравились те, кто предложил внезапное свидание или другое совместное времяпрепровождение, не спешите соглашаться, выдержите определенную паузу.

Стрелец

Будет возможность продемонстрировать все свои профессиональные компетенции и даже значительно продвинуться по карьерной лестнице. Ради этого вы готовы и работать очень интенсивно, и даже на выходные запланировать какую-нибудь интенсивную работу.

Козерог

Будет сложно определиться с приоритетами, ведь все ваши задачи на сегодня – чрезвычайно важные и срочные. Поэтому вы бросаетесь с упорством на все одновременно, хотя результаты этой поспешности вряд ли вас порадуют.

Водолей

Будет много текущих бюрократических дел, оформление бумаг, проведение выплат по счетам и другой скучной, но необходимой работы, когда нужно просто четко выполнять предписания, и не проявлять излишней инициативы и творчества.

Рыбы

Ваш хороший характер сегодня может кто-то использовать в свою пользу, по крайней мере, отслеживайте, когда вами постараются манипулировать, давить на жалость и милосердие, вызвать чувство вины и разные эмоциональные состояния.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.