Трудный выбор или новые возможности: гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака

Стрельцам придется сделать важный выбор, и это будет трудным решением для них. Перед Скорпионами откроются новые возможности.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы сегодня много и интенсивно передвигаетесь и общаетесь, буквально свободной минуты нет, вы постоянно куда-то едете, так что целый день можете провести в пути, встречаясь с разными людьми и обсуждая важные вещи.

Телец

Старайтесь как можно глубже изучить вопрос, которым вы сегодня занимаетесь. Найдите по нему всю имеющуюся информацию, опросите всех экспертов, изучите все недостатки и преимущества, подводные камни и механизмы, движущие процессы.

Близнецы

Ваши мозги сегодня понадобятся для того, чтобы продуцировать новые гениальные идеи, поднимающие вас на другой уровень. И даже, несмотря на лето и жару, ваша голова работает очень мощно, вы создаете какие-то презентации, проекты, новое видение своего предназначения.

Рак

Удачны будут публичные выступления и всевозможные общественные мероприятия, где вам нужно быть удивительно яркими и убедительными. Вам удается заинтересовать свою публику, а некоторых даже склонить на свою сторону и записать в ряды ярых поклонников.

Лев

Откликаются люди издалека, ваши дальние родственники или друзья детства, которым внезапно понадобится ваша помощь. Но стоит ли идти навстречу тем, кто о вас забыл и кого вы не слышали и не видели уже много лет?

Дева

Нужно принять сложное решение, от которого будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Но не переживайте слишком из-за того, что можете пойти не по тому пути, ведь что бы вы ни выбрали, все вас ведет к успеху, только разными дорогами.

Весы

Носитесь сегодня как заведенные, с самого утра и больше напоминаете электровеник, ведь вам одновременно нужно разрулить многие вопросы и решить проблемы, большинство из которых не вы создали. Но вы сейчас именно те, кто может с ними разобраться.

Скорпион

Возникают новые возможности, приходят новейшие предложения. И вообще жизнь заиграет новыми красками, ведь перед вами открываются новые перспективные направления. Тем более что вы давно уже интересовались этими вопросами, и здесь такая возможность разобраться в них.

Стрелец

Проблема выбора, которая перед вами сегодня встанет, будет достаточно непростой. Вы долго сомневаетесь, сравниваете варианты, выбирая лучший. Впрочем, стоит задаться вопросом, а не слишком ли вы драматизируете и преувеличиваете значение своего решения.

Козерог

Что-то вы немного повисли в реальности, не можете никуда идти и ничего делать, поскольку никто вокруг не склонен вам помогать и с вами сотрудничать. Единственное, что вы можете сейчас – посидеть и подумать о том, какими бы еще обходными путями достичь желаемого.

Водолей

Вы сегодня рассчитывали на получение каких-то денег и очень на них надеялись, но может случиться совсем не так, как вы это видели. Придется отложить какие-либо дела, пересмотреть свои планы или попытаться поискать другие источники.

Рыбы

Положительная творческая компания, в которую вы сегодня попадете, способна не только вам поднять настроение, но и научить очень важным вещам – от легкого отношения к жизни к мудрым выводам, а также каким-нибудь полезным навыкам.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.