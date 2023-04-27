Три знака могут столкнуться с изменой в мае: кому следует насторожиться

Май – месяц перемен и неожиданных поворотов. Особенно сложный период будет продолжаться во время лунного затмения и ретроградности Плутона. Но уже с 14 мая энергия станет меняться, Юпитер войдет в знак Тельца, принося оптимизм, радость и хорошие новости. Новолуние 19 мая будет способствовать поиску идей и новым начинаниям.

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По словам астрологов, представители трех знаков зодиака в мае могут стать жертвами обмана. Последний месяц весны, вероятно, принесет трудности и предательство.

Близнецы

Май – не лучший период для вас. Астрологи прогнозируют проблемы в личной жизни. Отношения с партнером дадут трещину. Возможно, будут неприятные новости, связанные с изменами и неверностью. Вы можете потерять доверие к партнеру и иметь серьезные эмоциональные разговоры.

Рак

Вы полностью пересмотрите отношения с окружающими. Это будет не только партнер, но и друзья, коллеги, знакомые и родственники. Звезды не исключают возможности предательства со стороны кого-то, кому вы очень доверяли.

Скорпион

Вам май принесет не очень приятные аспекты на работе. По словам астрологов, там вас ждут обманы. Это могут быть ситуации с невыплатой зарплаты или ее сокращением, с несоблюдением соглашений, договоренностей или контрактов. Следует тщательнее проверять и дважды перечитывать подписываемые документы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на май 2023 года для всех знаков зодиака.

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