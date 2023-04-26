Предстоят серьезные изменения: гороскоп для всех знаков на май

Последний месяц весны принесет неожиданные изменения и внезапные повороты. Это будет особенно ощущаться с 1 по 5 мая, во время лунного затмения и ретроградности Плутона.

Видео дня

Только с 16 мая энергия начинает меняться, ведь Юпитер войдет в знак Тельца и принесет оптимизм и радость. По словам астрологов, Меркурий начнет двигаться прямо 14 мая, рассеивая туман затруднений и недоразумений. Новолуние 19 мая будет очень счастливым и поможет привлечь удачу. Дни с 19 по 31 мая будут насыщенными из-за влияния Марса.

Овен

Вы давно испытывали напряжение и трудности. Постоянно и упорно работая, у вас просто не хватало времени на отдых. Астрологи говорят, что во время полного лунного затмения 5 мая наступит "большой финал". Вы наконец-то сможете получить желаемое вознаграждение. Пора отбросить все свои обиды и начать двигаться вперед.

Телец

Май – месяц разногласий. Однако для вас он будет самым увлекательным месяцем года. Следует поставить перед собой цели, которые вы сможете достичь в обозримом будущем. А потом – делайте уверенные шаги и наблюдайте, как все желания воплощаются в жизнь.

Близнецы

В период лунного затмения звезды советуют подумать об отдыхе. В мае завершится крупный проект, который принесет желаемую прибыль. Юпитер войдет в ваш сектор духовности в середине мая, так что вам захочется больше сосредоточиться на процессах познания и самосовершенствования.

Рак

Лунное затмение в мае – благоприятный период, чтобы попрощаться с теми, кто долго истощал вас абьюзивным поведением. Отпустите обиды и уверенно идите вперед навстречу счастью. 20 мая интенсивный Марс войдет в ваш второй дом денег, положив конец перепадам настроения, которые вы испытывали за последние несколько недель. Это также означает, что у вас будет больше расходов, но банковский счет будет пополняться регулярно.

Лев

Лунное затмение полнолуния 5 мая принесет неизбежные изменения в вашу жизнь. 16 мая Юпитер войдет в ваш сектор карьеры, нацеливая вас на успех. Удачными будут все идеи, проекты и начинания после новолуния 19 мая. У вас будет дополнительная энергия и стремление к реализации своих целей.

Дева

Уже в начале мая завершится важный проект, открывающий вам путь для изучения других путей. Май – месяц поисков: будут новые исследования, новые места и новые перспективы. В конце месяца вы можете почувствовать себя истощенными, и вам понадобится время для отдыха.

Весы

Финансовая ситуация, которая была в вашей жизни с начала 2020 года, может закончиться во время майского затмения. У вас будет больше времени, чтобы сосредоточиться на вашей карьере. Вы действительно добьетесь успехов. Но самой интересной вибрацией, на которую стоит обратить внимание, является вход Юпитера в ваш сектор трансформации, начиная с 16 мая. В течение следующих двенадцати месяцев будут важные решения и судьбоносные изменения.

Скорпион

Период с 1 по 5 мая будет для вас эмоционально насыщенным. Астрологи говорят, что в личной жизни возможны изменения. Вероятны новые встречи и симпатии. Речь не только о личных отношениях, но и о рабочих сотрудничества. Этот месяц будет благоприятным, чтобы разработать стратегию карьеры.

Стрелец

Вы почувствуете внутреннее изменение, которое отразится на вашем отношении к людям. 16 мая вы обязательно ощутите большие трансформации, когда ваша планета, Юпитер, войдет в знак Тельца. Теперь и до мая 2024 года вы также будете применять "медленный и стабильный" подход к своим целям.

Козерог

Для вас сезон Тельцов – это наслаждение жизнью, развлечениями и чувствами. Сосредоточьтесь на отдыхе и исследовании своего творчества как можно больше. В следующем году вы заметите, что ваша жизнь становится легче, если вы будете меньше работать и сосредотачиваться на полноценной жизни.

Водолей

1 мая Плутон становится ретроградным в вашем знаке, посылая вам очень тонкие, но очень мощные сообщения. Обратите на них внимание, поскольку они являются частью глубокой трансформации, которую вы ощутите в последующие годы. 5 мая возможны изменения в вашей карьере, и положительной стороной этого является то, что у вас будет больше времени, чтобы наслаждаться домом и личной жизнью.

Рыбы

Вспомните старую добрую поговорку: когда одна дверь закрывается, другая открывается. Скорее всего, так случится между 1 и 5 мая. Юпитер войдет в ваш сектор общения, чтобы помочь вам достичь новых высот. Используйте энергию Марса во Льве с 20 мая по 9 июля, чтобы начать работать над достижением этой цели.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на май 2023 года для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.