Кому май ударит по карману: гороскоп для всех знаков

Май в этом году с астрологической точки зрения пройдет в "полутени". Вначале 5 числа произойдет лунное затмение, которым последует небольшой переходный период. А в середине месяца завершится ретроградный Меркурий, после которого тоже понадобится время для вхождения в норму. Поэтому все знаки зодиака могут чувствовать себя несколько вяло. Звезды советуют не форсировать события и больше заботиться о себе.

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О более конкретных советах читайте в гороскопе на май 2023 года. Узнайте, что космос приготовил именно вашему знаку.

Овен

Будьте внимательны к своим расходам в этом месяце, ведь вы можете перестараться и проявить к себе или другим чрезмерную щедрость. Побаловать себя – это тоже важно, но старайтесь соблюдать меру. Май будет для вас прекрасным временем, чтобы поразмышлять о ценности, которую вы придаете материальным вещам. А это влияет на то, как вы относитесь к деньгам в целом. И, в свою очередь, также отражается на том, как вы оцениваете свое чувство собственного достоинства.

Телец

Посвятите май своему здоровью. Начало месяца может быть для вас несколько сложным, но в его середине многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, начнут сами подсказывать пути решения. Подумайте о том, что для вас означает физическое исцеление. Особенно учитывая то, кем вы являетесь внутри.

Близнецы

Вы можете заметить, что вам не хочется участвовать в шумных вечеринках с большим количеством участников. Все потому, что вселенная подсказывает – вам нужно осмысленное уединение и время, чтобы разобраться с собственными мыслями и желаниями. Вы удивитесь, сколько удовольствия получите от времени, проведенного наедине с собой.

Рак

Нынешний май для вас – отличная возможность показать себя. Приготовьтесь к тому, что вам захочется покинуть свою раковину, бросить вызов большому миру и завести новые знакомства. Вы также можете почувствовать потребность изменить что-то в своем облике или доме. На самом деле, это будет месяц размышлений о ваших отношениях с красотой во всех контекстах.

Лев

Потратьте первую половину месяца на доработку мельчайших деталей любых проектов, которые вы планируете запустить. И подумайте о том, чтобы стать более публичной персоной. Попытайтесь представить, как другие люди видят вас, какие части себя вы открываете миру и почему. Если вам кажется, что вас неправильно понимают, подумайте о своей роли в этой динамике.

Дева

Май зовет вас в путь – вы можете побывать в новых местах родного города или навестить друзей в дальних странах. Но даже если вы застряли дома, постарайтесь попробовать что-нибудь новое, потому что вы остро нуждаетесь в уникальных и неповторимых приключениях. Выявите творческий подход, если ваши ресурсы ограничены. Побалуйте себя чем-нибудь, особенно если это значит быть ближе к людям, по которым вы скучаете больше всего.

Весы

Вы можете почувствовать, что запутались в своих мыслях и чувствах. Общайтесь с тем, кому вы доверяете и кто может помочь вам с этим. Даже если это психотерапевт. Важно получить обратную связь по поводу того, как вы понимаете свой собственный опыт. В любом случае, постарайтесь быть к себе более снисходительными и старайтесь найти утешение в маленьких моментах своей жизни.

Скорпион

Лунное затмение в мае произойдет в вашем знаке. Это означает, что ваше самочувствие и ваши отношения со своим телом претерпевают серьезные изменения, которые, к тому же, назревали уже определенное время. Вы можете заметить результаты своих усилий или наконец признать их отсутствие. Не забывайте при этом проявлять доброту к себе. Часто трудные времена приносят большие перемены. Поверьте, вы можете получить все, что вам нужно и даже больше.

Стрелец

Вероятно, в мае у вас прибудет роботы и появятся новые обязанности. И вы сами стремились к этому. Постарайтесь сохранить чувство радости от того, что ваше желание сбылось. Нет ничего лучше, чем полноценная работа, которая может вдохновить вас и наполнить целеустремленностью. Но не забывайте уделять время себе и общению с дорогими людьми. И непременно заботьтесь о своем теле.

Козерог

Пожалуйста, добавьте больше приятных впечатлений в свой график этого месяца. Будь то романтическое свидание с кем-то, кого вы любите, или даже с собой, украшение своего дома живыми цветами или поход в ресторан. Тратьте как можно больше времени на то, что доставляет вам радость. Не стоит недооценивать ценность приятного времяпрепровождения. Эти моменты – то, что дает вам почувствовать полноту жизни, которая вам так нужна. Заземлите себя удовольствиями, а не только обязанностями.

Водолей

Основные изменения в мае для вас будут происходить дома. Возможно, речь идет о ваших отношениях с родителями или другими членами семьи. Им может понадобиться, чтобы вы проводили с ними больше времени. Или ваш дом будет нуждаться в каких-то улучшениях или исправлениях. В начале месяца это может казаться вам непростым, но к середине мая дела улучшатся.

Рыбы

Пора выявить творческий подход и внести изюминку в ваши повседневные дела. Подумайте о том, что мотивирует вас жить вдохновенной жизнью. Возможно, все, что вам нужно сделать, это изменить цвет ваших простыней или обновить мебель. Вы удивитесь, как может улучшить жизнь простая перестановка. Самое главное, старайтесь больше бывать на солнце и изучить новые места в вашем районе.

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