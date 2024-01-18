Сезон Водолея готовит революцию: как повлияет на все знаки зодиака

Водолей – независимый и мятежный знак. Открыть свою подлинность и громко заявить о своих талантах бывает непросто, но именно этот период будет побуждать к творчеству и саморазвитию. Остроты момента придаст Плутон, что символизирует трансформацию и возрождение. Плутонический транзит может побуждать изменить свои ценности и выбрать другой путь в жизни.

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Венера войдет в знак Козерога 23 января, открывая новые перспективы в любви и финансах. Астрологи советуют пересмотреть бюджет и сократить расходы. Солнце в Водолее будет в напряженном квадрате с Юпитером в Тельце, что повлечет за собой споры и конфликты.

Овен

Сезон Водолея заставит искать ответ на вопрос: кто ваши настоящие друзья? Придется по-новому оценить поступки некоторых людей. Проверка дружбы может состояться во время полной Луны во Льве 25 января. Новый цикл в жизни начнется во время новолуния в Водолее 9 февраля. Не торопитесь и не принимайте импульсивные решения. Этот период определит дальнейший путь.

Телец

Вам захочется сделать что-нибудь мятежное и революционное. Транзит Солнца и Плутона в Водолее откроет вашу внутреннюю энергию. Вы будете стремиться сделать что-нибудь, чтобы вас заметили и запомнили. Возможно, речь о творчестве или достойных поступках. Если вы готовы выйти из своей зоны комфорта, сделайте это во время полнолуния во Льве 25 января. На следующей неделе, когда Меркурий в Водолее присоединится к Плутону, могут возникнуть разговоры о том, какой жизнью вы хотите жить и чем вы хотите быть известными.

Близнецы

Новые пути откроются, когда 20 января Солнце и Плутон войдут в девятый дом духовности и приключений. Сезон Водолея побуждает открыть свой разум разнообразным культурам, уникальным возможностям, обучению и неожиданным приключениям. Однако вам, возможно, придется противостоять своему страху, прежде чем кардинально изменить путь и приоритеты.

Рак

Пора избавиться от долгов. Как только Солнце и Плутон войдут в знак Водолея 20 января, вы можете ощутить глубокое желание очиститься. Особое внимание следует обратить не только на финансовые аспекты, но и на отношения. Возможно, некоторые люди оказывают на вас токсическое влияние и мешают саморазвитию. Понимание того, что вы действительно цените, может прийти во время полной Луны 25 января.

Лев

Вам хочется выйти из зоны комфорта. От природы у вас есть лидерские качества, поэтому вы всегда готовы взять на себя дополнительные обязательства. Вы не боитесь вызовов и воспринимаете их как необходимое условие на пути успеха. Отчасти ваше желание начать все с нуля может возникнуть из-за отказа от прошлых партнерств и договоренностей. Астрологи говорят, что одинокие представители знака скоро встретят любовь всей жизни.

Дева

Когда Солнце и Плутон войдут в Водолея 20 января, у вас может возникнуть огромное желание реконструировать ваш шестой дом работы, здоровья и привычек. Следует позаботиться о здоровье, чтобы не получить профессиональное выгорание. Поскольку Венера также войдет в знак Козерога, вы можете предпочесть более увлекательные дела, такие как хобби и любовная жизнь. Когда Меркурий присоединится к Плутону 5 февраля, будут интенсивные дискуссии о ваших будущих планах. Вскоре после новолуния вам, возможно, придется принять кардинальные решения.

Весы

Сезон Водолея побуждает принять свою индивидуальность и проявить таланты. Энергия Плутона и Солнца активизируют ваш пятый дом самовыражения, хобби и страсти. Настало время для творчества, вдохновения и поиска единомышленников. В финансовых делах возможен неожиданный поворот. Вы можете столкнуться с нехваткой денег и другими проблемами. Улучшить положение дел поможет творчество. Уделите время своим увлечениям и творческим начинаниям – и вы обязательно станете на путь успеха.

Скорпион

Сезон Водолея принесет в личную жизнь существенные изменения. Глубинная трансформация начнется, когда Солнце и Плутон войдут в знак Водолея 20 января. Это идеальное время, чтобы посмотреть, чего вы хотите от семейной жизни. Ваш дом и семья должны быть подлинным отражением того, кем вы являетесь. В конце января придется принять важные решения. Вы можете решить прекратить продление договора аренды или начать отношения с чистого листа.

Стрелец

Вы можете стать более открытыми ко всему новому, когда Солнце и Плутон войдут в Водолея 20 января. Будет интенсивная сосредоточенность на вашем ближайшем сообществе, разговорах и интересах. Стремление к самовыражению усилится, когда Меркурий в Водолее соединится с Плутоном в Водолее 5 февраля. Мощное соединение увлечет вас, поэтому вы можете стать немного одержимыми своим хобби.

Козерог

Сезон Водолея может принести недюжинные финансовые возможности. От природы вы рациональны и консервативны, но, когда Солнце и Плутон войдут в Водолея 20 января, могут появиться убедительные признаки того, что стоит выйти из зоны комфорта. С наступлением сезона Водолея эта космическая энергия будет влиять на ваш второй дом денег, безопасности и системы ценностей

Водолей

Вы будете сиять в центре внимания. Ваш зодиакальный сезон будет полностью сосредоточен на саморазвитии и самовыражении. Возможно, вы даже будете готовы завершить токсические связи с руководством, коллегами или партнером до полнолуния 25 января. Другой аспект перемен также может начаться в семейных делах. К концу сезона Водолея вы будете выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше.

Рыбы

Сезон Водолея окажет влияние на ваш двенадцатый дом подсознания, когда Солнце и Плутон войдут в знак Водолея 20 января. Поскольку космическая энергия будет интенсивной, вы можете ощутить желание провести время наедине. Несмотря на то, что вы можете стать интровертнее, это даст вам время для принятия крайне необходимых решений.

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