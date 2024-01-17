Год Дракона будет фантастическим для трех знаков: кому повезет

Год Зеленого Деревянного Дракона символизирует мудрость, положительную энергию, крепость и силу. Людям, родившимся в год Свиньи, Обезьяны и Крысы, особенно повезет во всех сферах жизни.

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Астрологи составили китайский гороскоп, который поможет во всем разобраться. Это удачное время, чтобы осуществить свои заветные мечты и достичь целей.

Свинья

В китайском гороскопе Свинья является двенадцатым и последним знаком. Если вы родились 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 годах, то Дракон принесет много прекрасных возможностей и ярких эмоций. Люди, рожденные под знаком этого животного, трудолюбивы и всегда говорят правду и эти качества принесут удачу в ближайшее время. Благодаря преданности и честности перед вами откроются отличные возможности для новых свершений.

Обезьяна

Обезьяна занимает сильную позицию в китайском гороскопе на 2024 год. Если вы родились 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 годах, то ожидайте благоприятных условий для воплощения своих мечтаний и целей. Люди, рожденные под знаком этого животного, обладают сильной энергетикой и известны своей сообразительностью. Дракон принесет вам удачу и успех во всех областях жизни. Могут возникнуть некоторые препятствия на пути, но вы сможете быстро все решить.

Крыса

Людей, рожденных под знаком Крысы, первым в китайском гороскопе, ждет фантастический год. Если вы родились в 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годах, то имеете много возможностей для налаживания своей жизни в ближайшее время. Год Дракона дает все шансы начать новые дела во всех сферах. Вы обладаете удивительной способностью приспособиться к любой ситуации, и это станет важным навыком в 2024 году.

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