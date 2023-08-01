Романтика или усталость: гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака

Девы окунутся в романтику и будут очень счастливы. Водолеи почувстсвуют усталость и захотят отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 1 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Могут быть какие-то споры, но они не будут выходить за пределы разрешения производственных вопросов, когда вы будете отстаивать свое видение какой-то рабочей проблемы, а ваши оппоненты высказывают свои аргументы, которые будут идти вразрез с вашими.

Телец

Во время непринужденного общения вдруг появляются интересные идеи и проекты. И если ваша деятельность посвящена разным творческим моментам, где вы создаете что-то новое, старайтесь встречаться с такими же творческими и креативными людьми.

Близнецы

В вашей привычной жизни начинаются определенные изменения, трансформации, способные полностью изменить все привычное расписание. Впрочем, они могут быть настолько незаметны, что вы и не осознаете, как станете на новый путь.

Рак

Вы сейчас работаете в разных направлениях, вам интересно одновременно заниматься разными делами, чтобы вам не было скучно и вы сами себя развлекали. Не рекомендуется так распыляться слишком часто, но сейчас это разнообразие пойдет вам на пользу.

Лев

Расходы на жизнь как-то незаметно увеличились, но зарабатывать вы больше не стали, вот и пришло время, когда нужно решать, что делать дальше: или уменьшать свои расходы, или увеличивать определенным образом доходы.

Дева

Сегодня благоприятный день для встреч и свиданий, ведь вы будете лучше всего к ним подготовлены, выглядите очень привлекательно, в запасе есть немало аргументов для того, чтобы очаровать и убедить своих собеседников.

Весы

Вы пытаетесь найти выход из непростой ситуации, и он уже где-то совсем недалеко, стоит только посмотреть на все с другого ракурса, поставить себя на место других участников конфликта и принять тот факт, что все могут ошибаться.

Скорпион

Главной особенностью этого дня станет творчество во всех проявлениях. Вы сегодня будете удивительно креативны, создаете что-то новое, интересуетесь разными видами искусства, занимаетесь рукоделием или просто пересматриваете достижения других в этой области.

Стрелец

Будет намерение переделать сегодня максимум дел, начиная с домашних, и заканчивая вопросами вашей семьи, так сказать одним махом завершить все то, что уже длительное время накапливалось. И вам многое удастся сделать.

Козерог

Захочется какого-то подъема, и вы радостно броситесь навстречу возможности хоть что-то отпраздновать. К примеру, начало последнего месяца лета, Полнолуние или древний праздник урожая, который приходится на сегодняшний день.

Водолей

Немного притормозить будет совсем не лишним, ведь определенная усталость уже длительное время скапливается и угрожает вам не только плохим настроением, но и невнимательностью и раздражительностью. Поэтому лучше сбавить обороты прямо сейчас .

Рыбы

Попавшаяся сегодня на глаза информация будет не просто интересной и познавательной, но еще и чрезвычайно полезной. Поэтому сегодня будьте особенно внимательны ко всему, что видите и слышите, потому что там скрываются прекрасные перспективы.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.