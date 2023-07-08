Романтика или работа: гороскоп на выходные 8-9 июля для всех знаков зодиака

Рыбы будут наслаждаться романтикой, но без ревности не обойдется. Тельцам и Львам придется поработать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 8-9 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сейчас жизнь будет казаться прекрасной, ведь вы занимаетесь любимым делом, рядом с вами – верные друзья и любящая семья, у вас есть возможность осуществлять все свои задумки и даже прихоти, включительно с отдыхом – активным или пассивным.

Телец

Снова вы жертвуете собственным свободным временем на то, чтобы выполнить какие-то срочные задачи по работе. И эта ваша жертва – чисто добровольный вклад в общее дело, никто вас не заставляет работать на выходные.

Близнецы

В планах – прекрасный семейный праздник, встречи с родственниками или давними друзьями, которых вы считаете семьей. К счастью, у вас есть время и возможность провести эти выходные в родном кругу, который вам придает сил и вдохновляет на новые свершения.

Рак

Вокруг вас все бурлит и кипит, а вы – посреди интересных событий или какого-то праздника. И вас не слишком смущает то, что у вас не будет возможности отдохнуть и выдохнуть, ведь жизнь обещает столько интересного и веселого, что не хочется тратить время даже на отдых.

Лев

Работать для вас в эти выходные – лучший вариант, особенно, если на работе у вас есть кондиционер, даже если вы – тракторист, и у вас – жатва. Во-первых, заработаете хорошие деньги в сезон, во-вторых, есть комфортные условия труда.

Дева

Жизнь будет тихой и спокойной, когда тело расслаблено и вы можете отдохнуть от всех потрясений, работы и стрессов. Разве что можете отправиться на какое-то интересное общественное мероприятие, где будет весело и даже познавательно.

Весы

Впереди – классические летние выходные с пляжем, природой, дачей, а также небольшие физические нагрузки на огороде или в доме не способны вам испортить отдых. Главное, чтобы все это было вам в радость, а не по принуждению.

Скорпион

Если у вас есть возможность тихо просидеть эти выходные где-нибудь под деревом или кондиционером, особенно ничем важным не занимаясь – вы счастливый человек, потому что не все имеют такое счастье. Так что насладитесь таким отдыхом и за себя, и за всех остальных.

Стрелец

Вас сейчас будет хватать на все – и порядок в доме навести, и с друзьями встретиться, и с семьей отдохнуть, прогуляться по новым местам и услышать что-то новое и интересное. Еще можете начать запасаться продуктами на зиму, потому что лето такое быстротечное.

Козерог

Вы могли неосторожно когда-то что-то пообещать, и вот пришло то время, когда нужно выполнять обещания и посвящать все свои выходные доказывая, что вы не просто балаболите, но и придерживаетесь слова.

Водолей

Будете расчищать этот мир и свое пространство от лишних накоплений как собственных, так и чужих. В конце концов, время от времени нужно избавляться как от старых вещей, так и от старых представлений, мыслей и убеждений, что уже давно нуждаются в переосмыслении.

Рыбы

Начало романтических отношений будет очень неожиданным, а местами – феерическим. Ведь за вами будут ухаживать, вас будут ревновать, признания могут быть как нежными, так и довольно настойчивыми и страстными.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.