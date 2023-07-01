Романтика или дальняя дорога: гороскоп на 1-2 июля для всех знаков зодиака

Одинокие Овны могут найти любовь, они с головой окунутся в романтику. Тельцы отправятся в дорогу.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 1-2 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Могут начаться романтические отношения или активизироваться давние. Происходят приятные знакомства, которые перерастают во что-то большее. У вас найдется время и вдохновение на свидания и милое общение с приятными людьми.

Телец

Вас в эти выходные ожидает дорога. И неважно, куда это вы собрались – на малую родину, в командировку, в гости, далеко или близко. Главное, что это путешествие будет насыщенным, вы наберетесь новых впечатлений и эмоций.

Близнецы

У вас были большие планы на эти дни, но ситуация изменилась и приходится подстраиваться под обстоятельства. Впрочем, у вас всегда есть план Б, а еще С и Д, потому не сложно будет переключиться и все равно содержательно провести время.

Рак

Выходные принесут вам изменения, к примеру, переезд на новое место жительства или работы, знакомства, свадьбы, разводы, которые значительно меняют всю вашу дальнейшую жизнь, разделяя ее на до и после.

Лев

Пора подумать о будущем и заняться образованием, которое может открыть для вас новые возможности и новые горизонты. И подумайте о том, чтобы учебное заведение или ваш наставник отвечали самым высоким требованиям и рейтингам.

Дева

Вас ожидает расслабление и действительно выходные, когда не нужно думать о каких-то сложных материях, можно полностью отдохнуть и душой, и телом, когда даже мозги на время ничем таким сложным не заняты, кроме того, какое кино посмотреть.

Весы

Могут сейчас приходить достаточно солидные суммы, особенно приятно, что вам их не обязательно куда-то направлять на важные дела, а вы можете позволить себе потратить на себя, на свое удовольствие и здоровье.

Скорпион

Воспользуйтесь наконец всеми преимуществами летнего отдыха, отправляйтесь на пляж или на дачу, на природу, поближе к воде, пообщайтесь с друзьями или просто побудьте дома и не загружайте себя ничем важным.

Стрелец

Лучший отдых для вас сейчас – вернуться туда, где вам когда-то было очень хорошо, в места вашего детства или юности, пообщаться с далекими родственниками или друзьями, вспомнить о былых временах, пройтись по знакомым улицам.

Козерог

Это будут очень активные выходные, когда вы находитесь в движении, куда-то бежите, что-то делаете, встречаетесь с людьми, что-то организуете, управляете процессами и нет свободной минуты для отдыха.

Водолей

На повестке дня у вас немало работы, ведь вы запланировали себе очень много разнообразных дел, куда, в конце концов, входит даже немного отдыха, но только после того, как вы справитесь со всеми своими многочисленными делами.

Рыбы

Даже если вы не очень любите что-то праздновать, сейчас наступает время, когда нужно будет немного напрячься и организовать какие-то торжества, либо принять непосредственное участие и в приготовлениях, и в праздновании, и даже в уборке после всего.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.