Пять знаков зодиака ждет денежная удача в 2022 году: смогут забыть о неприятностях

2022 год оказался непростым для многих – война и спровоцированный ею кризис повлекли за собой проблемы в экономике и безработицу. Однако астрологи уверены, что со временем все наладится и даже есть те, кому повезет с деньгами.

Перечень счастливчиков обнародовало издание Times of India. Если верить астрологам, повезет пяти уроженцам зодиакального круга.

Лев

Львы получат долгожданное повышение в должности и смогут улучшить свое финансовое состояние. Они могут многого добиться своим упорным трудом, но им необходимо следить за своим физическим и психическим здоровьем.

Дева

Уроженцы этого знака будут главными счастливчиками года и добьются финансового успеха. Однако для этого им придется потрудиться и даже отправиться на курсы, чтобы повысить уровень квалификации и выучить новый язык. Удачной будет последняя четверть года.

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Скорпион

Скорпионы не выиграют в лотерею, но у них будет удачный финансовый год, который принесет хорошую прибыль. "Белая полоса" в жизни уроженцев данного знака начнется только в мае.

Стрелец

Это благоприятный год для уроженцев знака. Их финансовое состояние улучшится, однако им необходимо следить за своим здоровьем из-за сезонных изменений.

Водолей

Этому знаку зодиака предсказывают благоприятные финансовые результаты. В марте из-за соединения Марса, Венеры, Меркурия и Сатурна уроженецев знака ждет успех во всех сферах. Но важно правильно распоряжаться финансами и подумать о долгосрочных инвестициях.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться. Эскалация ожидается в августе-сентябре.

Кроме того. известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

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