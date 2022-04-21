Путин скрывает свою дату рождения, знавший правду астролог мертв: чего может бояться глава Кремля

Президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату и время рождения. Его натальная карта переписана, что и объясняет, почему офицеру госбезопасности удалось не только стать главой Кремля, но и удерживать власть, совершая жестокие преступления.

Об этом заявила астропсихолог Валентина Виттрок. По ее словам, натальную карту Путина – своего рода диаграмму, составленную с учетом положения небесных тел в момент рождения, переписал "кремлевский" астролог Вадим Левин. Именно он знал тайну главы Кремля и умер при загадочных обстоятельствах в 2014 году.

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Стоит отметить, что подобную практику использовал Иосиф Сталин – его гороскоп "переделал" известный астролог Георгий Гурджиев. Он оставил в натальной карте настоящий год рождения, а дату изменил. Кроме того, астролог активизировал "дом" карьеры и власти в личном гороскопе Сталина, после чего тот стал известен как жестокий диктатор. Погиб астролог в автомобильной катастрофе в Париже, которая, как считается, была подстроенной.

Переписывание гороскопа, к которому прибегнул Путин, позволяет установить некую защиту от врагов – никто не может узнать его слабые стороны. Также, подкорректировав натальную карту, сильные мира сего "притягивают" в свою жизнь желаемое – деньги, славу и признание, причем любой ценой. В своем стремлении к мировому господству президент России пошел по трупам.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчество провидца пересмотрели.