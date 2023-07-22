Путешествие или продолжение работы: гороскоп на 22-23 июля для всех знаков зодиака 

Овны на выходных отправятся в путешествие и получат много ярких впечатлений. Стрельцы будут работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22-23 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Измените наконец место своей дислокации, отправляйтесь куда-то подальше от привычных и удобных мест, куда-то в дебри, где приключения и адреналин. Впрочем, это могут быть просто какие-то соревнования, где вы также будете принимать непосредственное участие.

Телец

Вас могут внезапно пригласить в отборное общество, где вы сможете познакомиться с известными людьми, попасть на страницы светской хроники и вообще показать свои таланты и вдохновиться интересными идеями.

Близнецы

Фортуна поворачивается к вам своей привлекательной стороной, и вы получаете какие-то призы, подарки или бонусы, выигрываете в конкурсах или оказываетесь в нужное время в нужном месте, словом, в эти выходные вам очень везет.

Рак

Эти выходные будут благоприятны для любой публичной деятельности, выхода в люди, выступлений на разных мероприятиях, словом, везде, где нужно вслух заявлять о себе. Вы очень легко и непринужденно найдете кучу поклонников и последователей.

Лев

Не сидите дома, идите в люди, ищите ярких впечатлений и приключений, овладейте какими-то новыми видами спорта, развлечений, пробуйте новые хобби, посещайте новые места, чтобы потом было что вспоминать долгими зимними вечерами. Ведь лето такое быстротечное…

Дева

Выходные будут трудовыми, если не на собственной даче, так на участке своих знакомых или родных, которым удастся заманить вас природой и свежим воздухом, а придется поработать физически. Воспринимайте это как оздоровительные занятия фитнесом.

Весы

Предстоит приложить очень много умственных усилий, что-то тщательно проанализировать, просчитывать и предсказывать. Возможно, вы составляете отчет или важный бизнес-план, от которого будет зависеть вся ваша дальнейшая бизнес-деятельность.

Скорпион

Дорога в эти выходные будет очень благоприятной и комфортной, и куда бы вы ни отправились – в командировку, в гости, на экскурсию или на родину, вас ждут незабываемые впечатления, интересные спутники и море удовольствия.

Стрелец

Будете немного работать дома, ведь нужно будет привести в порядок жилье или территорию вокруг, вынести немного мусора, чтобы свободнее дышалось и вам, и вашим домашним. Но под настроение можете выбросить и нечто очень важное.

Козерог

Когда перед вами открывается столь широкий выбор, как провести эти дни, вы можете очень долго выбирать, а потом и вовсе отказаться от всех предложений и остаться дома. Чтобы голову не ломать и никого не обидеть отказом.

Водолей

Хотя вы ничего особенного не планировали на эти выходные и собирались тихо просидеть дома, кто-то может внезапно сорвать вас с места и захватить настолько, что вы опомнитесь только в воскресенье вечером, уставшие и счастливые.

Рыбы

Общение в эти дни будет настолько интересным и непредсказуемым, а ваши собеседники настолько незаурядны и убедительны, что не удивительно, когда вы после пары фраз решите изменить все свои планы на ближайшее будущее.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.