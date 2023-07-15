Приятные встречи или работа: гороскоп на 15-16 июля для всех знаков зодиака 

Раки и Девы отлично проведут выходные, встретившись с интересными людьми. Рыбы будут работать ради достижения цели.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 15-16 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы так сейчас увлечены тем, чем занимаетесь, что не видите разницы между буднями и выходными, и действуете в зависимости от собственных планов, желаний и потребностей, несмотря на какие-либо календарные условности.

Телец

Эти выходные будут благоприятны для любой публичной деятельности, когда нужно вслух заявлять о себе, выступить с тостом или речью, а может, и замахнуться на что-то более значительное, например, провести конференцию или семинар.

Близнецы

Домашние дела могут вас полностью увлечь, вы будете усиленно наводить порядок вокруг себя, убирать территорию, выбрасывать лишние вещи, сортировать мусор, в конце концов, привлечете на помощь своих близких.

Рак

Можете провести некоторое время в обществе богатых и знаменитых людей, пообщаться с отборным обществом и познакомиться с людьми, которые вдохновят вас на определенные изменения и подскажут интересные идеи.

Лев

Неплохо было бы решиться на что-то новое и необычное, стать внезапными и непредсказуемыми, отправиться в новые места, попробовать новые блюда, развлечения, неожиданно даже для себя поэкспериментировать с прической или одеждой.

Дева

Давние знакомые напоминают о себе, и у вас есть все шансы встретиться в эти выходные. И тут уж сами решайте, как вам будет удобнее: принять гостей у себя, отправиться погостить к друзьям или вообще встретиться на нейтральной территории.

Весы

Лучшей идеей на эти дни будет заниматься решением личных вопросов, встречаться с любимыми и вообще проводить время в согласии и любви со своими самыми близкими. Тем более, что у вас с ними совпадают графики, желания и предпочтения.

Скорпион

Отправляйтесь в эти выходные в путешествие, на отдых или экскурсию, а может, даже к родственникам в гости, чтобы только не оставаться на месте. Вам нужно как-то развеяться и сменить хоть на время место дислокации.

Стрелец

Вам сейчас так хорошо в кругу родных и близких, что вы ни на что не променяете эти дни, проведенные вместе. И абсолютно все равно, чем вы будете заниматься: сидеть рядом, смотреть фильмы, жарить шашлыки или прогуливаться, взявшись за руки.

Козерог

Не так вы представляли себе эти выходные, у вас были определенные планы, но вырастают какие-то препятствия, с которыми пока не хватает сил справиться, так что приходится разрабатывать план Б, а может, и С для того, чтобы эти дни были более продуктивными.

Водолей

Вам сейчас очень нужно восстановиться, поэтому проведите эти дни спокойно и уравновешенно, максимум – за спокойными прогулками, поскольку какие-то значительные нагрузки для вас сейчас не очень желательны.

Рыбы

Энергии на эти выходные вам добавляет определенная цель, к которой вы вовсю стремитесь. И вы прилагаете все свои усилия, чтобы достичь ее, даже если придется посвятить этому все время и потратить все силы и ресурсы.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.