Приятные сюрпризы или разочарование: гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака 

Планы Львов могут изменить неожижанные сюрпризы. Девы будут разочарованы, их могут подвести люди, которым они верили.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет желание культурно отдохнуть, посетить какие-то мероприятия, выставки, театры, встретиться с прекрасным и с замечательными и вдохновенными людьми, которые озабочены вопросами не столько материальными, сколько духовными.

Телец

Планы сегодня меняются, вы с невероятным удовольствием бросаете все свои старые и надоевшие задачи на полпути и начинаете рыть в абсолютном другом направлении, внедряя что-то новое и необычное, что вам гораздо больше нравится.

Близнецы

Ваша деятельность сегодня будет очень размеренной и взвешенной, вы все тщательно подсчитываете, соблюдаете четкие графики и не перегружайте ни свою голову, ни руки. Да еще позволяете себе какие-то приятные вкрапления удовольствий.

Рак

Большая вероятность провести целый день в пути, и это будет достаточно серьезное испытание, ведь все идет совсем не так, как вы себе представляли в идеале. Здесь свой вклад может добавить погода, неожиданные изменения в расписании или еще какой-то форс-мажор.

Лев

Могут случаться совершенно неожиданные сюрпризы, которые вас будут несколько напрягать, но все же вы выбираете активный образ жизни и смелые шаги, чем спокойная жизнь. И поскольку вы стремитесь к движу, то будьте готовы и к приключениям.

Дева

Некоторые люди могут вас очень разочаровать из-за нежелания придерживаться слова. Вы так надеялись, что и другие будут такими же, как и вы, очень тщательными и скрупулезными. Но у других по этому поводу будут совсем другие соображения.

Весы

Продуктивной будет груповая работа, разного рода совещания, собрания и конференции, живые или в онлайн формате, когда вы можете увидеть немало людей, обменяться мнениями, впечатлениями и неотложными вопросами.

Скорпион

Не распыляйтесь сегодня на несколько направлений, сконцентрируйтесь на чем-то одном и главном, и все же доведите дело до конца. Совершите наконец хотя бы один важный замысел, завершите дела и получите свою порцию фанфар.

Стрелец

Сегодня именно тот день, когда для вас молчание – золото. Не стоит лишний раз открывать рот, лучше слушать и молчать, собирать и анализировать полученную информацию, а не распространять ее.

Козерог

Получите приятные новости, способные значительно изменить направление нашего движения. К примеру, узнаете о том, что вас берут на какую-то хорошую работу, или вы отныне будете занимать важную должность или учиться в желаемом вузе.

Водолей

Вас сегодня атакует очень много цифр, сумм, понятий, терминов, в которых будет сложно разобраться, сориентироваться и проанализировать. Тем более, что все внешние факторы будут мешать вам сосредоточиться и хорошо поработать головой.

Рыбы

Вас могут поставить перед сложным выбором, еще и ограничить по времени. И будет достаточно сложно определиться с тем, что именно вам нужно. И все же не торопитесь, найдите те аргументы, которые позволят вам более тщательно все продумать.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.