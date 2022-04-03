Посевной лунный календарь на апрель 2022: какие дни удачны для работы с растениями

Посевной лунный календарь на апрель 2022 года поможет садоводам и огородникам организовать работу наиболее удачным образом. Так, в астрологии считается, что Луна может влиять на рост и состояние растений.

В середине весны дачников ждет немало хлопот. Это период подготовки к первым посевам, когда можно сажать почти все огородные культуры. Кроме того, важно вовремя посадить растения на рассаду и в открытый грунт. Как выбрать оптимальную дату для работ, рассказывает OBOZREVATEL.

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Считается, что растущая Луна благоприятна для развития культур с надземным плодоношением, таких как томаты, баклажаны, перец, капуста. А убывающая – для подготовки к посадке корнеплодов – картофеля, моркови, свеклы.

Неблагоприятными днями для работы с растениями считаются новолуние и полнолуние. Причем в новолуние негативное влияние держится в сумме три дня, охватывая дни до и после новолуния.

В целом удачны для посадок и посевов дни 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26 и 27 апреля.

Дни 1, 2, 16, 23, 24, 25, 29 и 30 апреля считаются неблагоприятными для посевов и посадок любых культур.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на апрель 2022 года, а также календарь церковных праздников. Во второй месяц весны православные и католики будут отмечать Пасху – главное христианское торжество.

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