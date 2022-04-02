Лунный календарь на апрель 2022: какие дни благоприятны для работы и личной жизни

Лунный календарь на апрель 2022 года поможет спланировать график на месяц наиболее удачным образом. Так, считается, что спутник Земли может по-разному влиять на положение дел в личной и деловой сферах.

Некоторые дни требуют особенной осторожности, спокойствия и внимания во всем. Календарь благоприятных и неблагоприятных дат второго месяца весны – в материале OBOZREVATEL.

Дни 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 21 и 22 апреля, согласно лунному календарю на второй весенний месяц, в целом являются благоприятными для бизнеса и личной жизни.

1, 16 и 26 апреля – неблагоприятные дни месяца. В эти даты не рекомендуется начинать новые дела и заводить знакомства.

Видео дня

Остальные дни являются нейтральными.

Новолуние – 1 апреля в 09:28 и 30 апреля в 23:31

Полнолуние – 16 апреля в 21:58

Растущая Луна – со 2 по 15 апреля

Убывающая Луна – с 17 по 29 апреля

Частное солнечное затмение – 30 апреля в 23:28.

Напомним, астролог Наталья Нестеренко ранее предсказала, что война против Украины обрушит режим президента Владимира Путина в России. В то же время, по ее мнению, боевые действия на территории нашей страны могут затянуться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных церковных праздников на апрель 2022 года. Во второй месяц весны верующие отмечают главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресенье, или Пасху.

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