Покорение новых высот или отдых: гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака

Близнецы будут покорять новые высоты, уроженцы знака добьются больших успехов. Весы решат отохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

В последний день недели захочется немного замедлить свой бег и перевести внимание не на внешний, а на внутренний мир, подумать о вечном, заняться какими-нибудь более спокойными делами, о чем-то помечтать, спланировать дальнейшие действия.

Телец

Поставьте себя сегодня на место других или посмотрите на ситуацию с другой точки зрения, ведь для полноты понимания и осознания вам сейчас лучше изменить восприятие. И тогда вы увидите и почувствуете, что и вы не всегда правы, может, даже увидите решение проблем.

Близнецы

Завоевываете новые высоты и достигаете своих целей. Кто-то – больших и значительных, а кто-то – промежуточных и краткосрочных. Но радости от этого будет не меньше, так что вы можете даже устроить небольшой праздник в честь победы.

Рак

Вас сегодня будут всячески награждать и поощрять, так что где-то сверху сыплются подарки, поздравления, разнообразные награды и похвала. Хоть вы и не именинник, но воспринимайте все эти поздравления как должное и с благодарностью.

Лев

Важнейшее задание на сегодня – отстоять свои права на собственные взгляды на этот мир и видение всех его недостатков. Даже если кто-то очень авторитетный будет уверять вас в неправильности вашего восприятия, найдите собственные аргументы о том, что вы таки правы.

Дева

Для вас начинаются какие-то семейные праздники, юбилеи, встречи с родственниками, с поводами и без, так что вы уже начинаете подготовительную работу ко всем этим торжествам, покупаете продукты или договариваетесь о ресторане.

Весы

Отдых следует начать прямо сейчас, даже если ваш отпуск уже был или наоборот – не предполагается. Просто усилием воли, конечно, по договоренности с руководством, посвятите этот день себе, собственным делам, приятным процедурам.

Скорпион

Финансовые вопросы сегодня потребуют срочного решения, возможно, понадобится найти немалое количество денег, закрыть долги или оформить какие-то кредиты. В общем, будьте внимательны с документами.

Стрелец

Это будет спокойный и сбалансированный день, когда вы способны получать удовольствие просто от своей привычной жизни и от того, что просто выполняете свою работу, от того, что она у вас есть и что вы еще и деньги за нее получаете.

Козерог

Строите новые планы и разрабатываете новые пути достижения. И это будет столь сложный и длительный процесс, что может даже не хватить одного дня, и вы будете осмысливать все исходные данные и планировать дальнейшую жизнь все ближайшие дни.

Водолей

Может случиться страсть, когда настолько вам придется по душе определенный человек, что в голове – туман, гормоны играют, сердце щебечет, и все вокруг кажется настолько прекрасным, что хочется обнять весь мир с его окрестностями.

Рыбы

Торжества, на которые вы сегодня имеете все шансы попасть, будут для вас очень неожиданными, но все же готовьтесь, имейте такой вид, словно собрались на вручение Оскара и заготовьте на всякий случай какую-нибудь оригинальную речь.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.