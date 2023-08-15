Печальный период закончится: новолуние 16 августа принесет радость трем знакам

Новолуние 16 августа приносит с собой период роста и стимуляции наших чувств. Космические энергии будут подталкивать нас вперед и побуждать не оглядываться назад.

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Это будет важное новое начало в жизни для некоторых знаков зодиака, оно даст им душевную силу и уверенность в себе, необходимые для решения новых задач. Астрологи назвали эти три знака и рассказали, на что они могут рассчитывать.

Телец

Начало нового лунного цикла даст вам отличную возможность для личного роста. Сосредоточьтесь на использовании этого потенциала. Вам легко распознать свои сильные стороны и развивать их. Вы также можете изолировать себя от влияний внешнего мира и оставаться благодаря этому практически непоколебимым. Молодая Луна подарит вам ясность и беззаботность, сильное внутреннее желание перемен в самых разных сферах жизни. Нет ничего ужасного, если вы не совсем уверены, где и как вы желаете внести эти перемены. Просто не торопите события в таком случае – позже все прояснится само.

В личной жизни вы в последнее время часто отступали. Но молодая Луна даст вам уверенность и возможность внимательнее сосредоточиться на удовлетворении своих потребностей и личном росте. Совершить ошибку в том, что вы говорите или делаете достаточно легко, но решить эту проблему можно, если вы будете максимально четки и понятны в словах, поступках и намерениях.

Сейчас отличное время для новых начинаний. Но остерегайтесь – возможны определенные ошибки. Поэтому действуйте без спешки, обдумывайте каждый шаг. Имейте веру в себя. Убедитесь, что вы максимально используете свои навыки и достигаете своих целей. Вооружиться умом и дисциплиной, организоваться – лучший выбор сейчас.

Скорпион

Молодая Луна даст вам важные осознания и идеи, которые помогут двигаться вперед. Сейчас вы видите очень широкую картину Вселенной и чувствуете себя смелее и менее уязвимо, чем обычно – это хорошая стартовая позиция для перемен и экспериментов. Вам не о чем беспокоиться, звезды указывают, что любые риски уже скоро окупятся.

Вы получаете выгоду от свежей энергии новолуния и освобождаетесь от всех препятствий. Избавьтесь от ожиданий и требований других людей. Они отнимают у вас энергию. Даже если вы просто осознаете это, получите прекрасные возможности.

Дела идут менее удачно, когда доходит до вашей профессиональной жизни. Однако вскоре вы положите конец негативной серии событий и наберетесь смелости начать заново. Вы найдете силы переориентироваться на то, что действительно важно, и определить новые цели в своей профессиональной жизни.

А вот в романтической сфере все прекрасно. Вы чувствуете себя энергично, бодро и полны аппетита к новым приключениям. Ваш партнер поможет вам увидеть вещи под новым углом, что, скорее всего, существенно улучшит ваши отношения. Молодая Луна также хорошее время для вас, если вы все еще ищете кого-то особенного – такой человек может быть гораздо ближе, чем вы ожидаете. Будьте отрыты к другим и увидите его уже скоро.

Рыбы

Вы почувствуете легкость и безмятежность, связанные, в том числе, с притоком энергии, который приносит молодая Луна. Вы полны решимости вкладывать время и усилия в то, что действительно важно для вас, а это значит, что вы правильно расставляете приоритеты. Сосредоточьтесь на том, чтобы привести в порядок свои отношения и понять, что чувствуете к своим близким. Вы сейчас ясно ощущаете, чего хотите от других людей и что сами способны дать.

Поработайте также над границами, позволяющими вам освободить больше пространства для себя в жизни. В последнее время вы испытывали большое давление, из-за чего вам было трудно закончить дела вовремя и уложиться в желаемые сроки. Новолуние даст вам свежий источник энергии, который позволит вам достичь важной личной цели. Это не только решит проблемы, но и придаст уверенность в себе. Вы почувствуете готовность к новым вызовам. Оставайтесь верными себе и прислушивайтесь к своей интуиции – это приведет вас к цели.

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