Что готовит последняя неделя перед ретроградным Меркурием: гороскоп

Ретроград – это всегда период переосмысления и испытаний. С 23 августа по 15 сентября ретроградный Меркурий будет находиться в самом практичном и рациональном знаке Девы.

Видео дня

По словам астрологов, в последнюю неделю перед ретроградом все знаки ощутят влияние новолуния во Леве, которое состоится 16 августа. Основной совет недели состоит в смелости: следует быть увереннее и не позволять обстоятельствам отвлекать внимание от основной цели.

Овен

Новолуние во Льве напомнит о необходимости отдыха. Перед ретроградным Меркурием вам нужно заранее скорректировать планы и внести изменения в расписание: не все, что вы задумали, воплотится. Придется осознать, что не все зависит от вашего желания, некоторые события и вещи – вне вашего контроля.

Телец

Новолуние во Льве станет для вас довольно спокойным и гармоничным транзитом. Астрологи советуют проводить больше времени с семьей и позаботиться об эмоциональной безопасности. Идеальное время для переездов или восстановлении отношений с друзьями и родственниками.

Близнецы

Новолуние во Льве будет побуждать проявить себя на работе. Вы можете использовать свой дар общения для решения серьезных проблем. Это приведет к новым перспективным возможностям. В период ретроградного Меркурия, по словам астрологов, вам придется определить приоритеты своего эмоционального благополучия.

Рак

Будьте честны с собой и окружением. Новолуние во Льве будет побуждать решать личные и финансовые дела в соответствии с вашими ценностями. Перед периодом ретрограда вам удастся решить неотложную проблему.

Лев

Новолуние в вашем знаке – лучший момент для загадывания желаний. Подумайте, чего вы хотите достичь, что вы можете сделать, чтобы иметь все, чего желает ваше сердце. Перед ретроградом следует обратить внимание на вопросы финансовой безопасности. Придется экономно и ответственно тратить деньги.

Дева

Новолуние во Льве поможет найти в себе смелость отказаться от шаблонов, поведения и даже людей, которые лишают вас сил и энергии. Ретроград станет своеобразной новой главой в жизни.

Весы

Вы будете в центре внимания. Проведите время с друзьями, устройте громкую вечеринку и не отказывайтесь от приглашений на интересные мероприятия. Перед ретроградом вы сможете использовать умение вести переговоры и дипломатические способности – это поможет вам в карьере.

Скорпион

Вы найдете смелость громко заявить о своих талантах. Подумайте о повышении в карьере. Вы будете искать новые источники дохода.

Стрелец

Вам захочется чего-нибудь яркого и необычного. Конец лета – лучшее время, чтобы отправиться в путешествие. В период ретроградного Меркурия астрологи советуют избегать чрезмерных нагрузок.

Козерог

Личная жизнь наладится – будут моменты откровенных признаний, безумных поступков, предложений и страстей. Принимайте свои желания и слушайтесь сердца. Ретроградный Меркурий принесет определенные изменения по карьере.

Водолей

Помните, что противоположности притягиваются. Новолуние во Льве будет периодом новых знакомств и романтических свиданий. Отношения будут складываться на основе контрастов и различий. Перед началом ретроградного Меркурия следует определиться, можно ли доверять новым знакомым.

Рыбы

Вы сможете добиться благополучия с помощью небольших целей, маленьких побед и полезных привычек. Прежде чем на следующей неделе начнется ретроградный Меркурий, подумайте, от каких моделей отношений вы хотите избавиться и как это сделать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие два знака зодиака получат важный сигнал Вселенной в августе.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.