Отдых или напряженная работа: гороскоп на 3 августа для всех знаков зодиака

Рыбы заведут новые знакомства, перед уроженцами знака откроются интересные перспективы.Стрельцы будут напряженно работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы переполнены сегодня энергией, активны и готовы зажигать других своим энтузиазмом. И вы сейчас очень привлекательны в этом своем подъеме, так что вокруг вас собираются люди, желающие просто быть рядом.

Телец

Сегодня новые технологии могут значительно улучшить вам жизнь, хотя вы и не слишком хорошо их знаете. Но вам кто-то показывает новые фишки и приемы, новую технику и возможности, благодаря которым вы можете быстро и легко достичь цели.

Близнецы

Появляется мысль о том, что нужно что-то менять, но делать это не быстро и спонтанно, а взвешенно и постепенно. Вот вы и будете готовить сегодня план изменений, проводить аудит своих ресурсов, анализ нужного и прикидывать, что сможете выиграть в результате.

Рак

Даже если вы и привыкли работать самостоятельно, сегодня именно тот день, когда нужно действовать всем вместе, собирать вокруг себя людей, которые разделяли бы с вами ваши идеи и помогали вам их воплощать в жизнь.

Лев

Сейчас очень важно позаботиться о защите своего имущества и денег, сделайте все возможное, чтобы все ваши счета, запасы и достижения были надежно скрыты от чьих-то лишних взглядов. Так что прячьте кошельки где-то подальше

Дева

Хватит уже сидеть на месте и непонятно чего ждать. Сегодня нужно действовать решительно, куда-то двигаться, делать хоть что-то для того, чтобы достичь запланированного. А если вы еще ничего не запланировали – так сделайте это немедленно, чтобы знать к чему стремиться.

Весы

Имеете сегодня кучу комплиментов от окружающих, и это будет касаться и того, как вы выглядите, и как проявляете свои таланты и настойчивость. И действительно, вы сейчас переживаете какой-то подъем и возрождение.

Скорпион

Уже можно перевести дыхание, ведь самый напряженный период этим летом заканчивается, и вы разрешаете себе немного передышки, возможно, начинается отпуск, или у вас будут достаточно длинные выходные или отгулы.

Стрелец

Весь день обещает быть напряженным, заполненным разными заботами и острыми моментами, с которыми вы едва справляетесь. Немного все же поберегите себя, учитывая, что работы у вас еще много, да и погода не совсем способствует такому напряженному труду.

Козерог

Сделайте что-то для того, чтобы подготовиться к зиме. К примеру, купите что-то большое и значительное, начните заготовку продуктов или хотя бы расчистите место в морозилке или подвале, чтобы впоследствии наполнить их новыми запасами.

Водолей

Будьте сегодня щедрыми, и не обязательно с теми людьми, которые когда-то были щедры к вам. В конце концов, можно запустить тот круговорот добрых дел, когда все мы помогаем друг другу, и все от этого только выиграют.

Рыбы

Сегодня встречи и знакомства будут удивительно приятными. Вы уже и не ожидали, что на свете могут встречаться люди, которые бы вас так понимали. А еще ваши новые знакомые помогут вам посмотреть на себя как бы со стороны и сделать определенные выводы.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.