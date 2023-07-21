Новый этап в жизни или отдых: гороскоп на 21 июля для всех знаков зодиака

Стрельцы начнут новый этап в жизни, но для этого придется рискнуть. Козероги смогут расслабиться и распланировать отдых.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня важно собрать вокруг себя людей, объединить их в единую команду ради общей цели, которая вас бы во всем поддерживала, ведь именно благодаря такой помощи и ваши возможности значительно расширяются.

Телец

Впереди – очень серьезные переговоры с важными людьми. Вы должны с ними договориться о дальнейших совместных действиях, и здесь важно заботиться о своих интересах и максимально их отстаивать, не уступать и не приспосабливаться.

Близнецы

Насладитесь гармонией этого мира, ведь вы целую неделю ударно работали, а сегодня можно уже оглянуться вокруг и осознать, что лето продолжается, и это – прекрасная пора, которую нужно проживать, а не пробегать мимо.

Рак

Одновременно вы действуете по нескольким направлениям, стараясь и с основной работой справиться, и с друзьями или родными пообщаться, позаботиться о том, чтобы выходные удачно прошли, и помогать кому-то.

Лев

Вы способны сегодня на большие дела, сознательно принимаетесь за очень сложные задачи. Как говорится – глаза боятся, а руки делают. И вечером, когда вы будете подводить итоги, с удивлением констатируете, что такой объем работы иногда и за неделю не успевали сделать.

Дева

Приходят деловые предложения по зарубежному сотрудничеству, в том числе вас могут пригласить в поездку за границу. Это хороший повод проверить свои документы, поинтересоваться страхованием, визами и другими необходимыми формальностями.

Весы

Прислушайтесь к интуиции, которая сегодня вам достаточно громко будет говорить о том, можете ли вы рассчитывать на определенных людей и стоит ли вам на них полагаться. Может, стоит очень осторожно относиться к каким-то персонам.

Скорпион

Посетите сегодня публичные мероприятия, где вы можете показать себя во всей красе, обаянии, экспертности и компетентности. Даже если вашего выступления нет в планах организаторов, воспользуйтесь любой возможностью заявить о себе.

Стрелец

Начинается важный жизненный этап, когда вы делаете свои первые шаги в новом направлении, и будьте решительны, даже если вам несколько тревожно. Ведь страх нового – это нормально, идите туда, где страшно, и кайфуйте от собственной смелости.

Козерог

Сегодня уже можете перевести дыхание, ведь напряжение недели уже спадает, так что даже можно отложить все дела и уже начать отдыхать. По крайней мере, готовиться и планировать отдых, закупать продукты и прокладывать маршруты.

Водолей

Отношения с любимыми сегодня будут особенно нежными и чувственными. Поэтому вероятные свидания, очень тесное общение, переписка, комплименты и все эти прогулки, когда вы держась за руки идете куда-то куда глаза глядят.

Рыбы

Как бы вы ни напрягались, к каким бы мотивациям ни прибегали, вряд ли вам удастся выполнить все то, что запланировали, потому что очень уж много на себя взяли, бремя будет просто неподъемным. А тут еще и выходные впереди, к которым нужно подготовиться.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.