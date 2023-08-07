Новый этап в жизни или неприятности: гороскоп на неделю до 13 августа для всех знаков зодиака

У Водолеев начнется новый этап в жизни, перед ними откроются интересные возможности. Весы могут допустить ошибки, которые обернутся серьезными неприятностями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 13 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ощущаете небольшие ограничения, кто-то может выставить вам некоторые преграды, установить правила или напомнить о законах. И ваша задача сейчас – установить свои правила или все же играть по правилам других людей или структур.

Телец

Вы получаете новые знания, а с ними расширяются и ваши горизонты, вы начинаете совсем по-другому видеть этот мир и свою роль в нем. Начинаете думать по-новому, делать определенные выводы и работу над ошибками.

Близнецы

Размышлять никогда, ваши идеи требуют немедленной реализации, тем более, что сроки вас сейчас подгоняют, так что вы долго не сомневаетесь и принимаете очень важные решения: начинаете обучение, новые проекты, вкладываете деньги.

Рак

Сейчас вы выходите на тот уровень, когда можно спокойно работать, не напрягаться, все происходит очень гармонично, еще и удовольствие получите. И от работы, и от контактов, и от хобби и даже неожиданностей.

Лев

Часть ваших обязанностей переходит другим коллегам, и вы этому будете невероятно рады, поскольку давно уже хотели сбросить бремя с плеч и заняться чем-то более творческим и креативным. А рутиной пусть другие занимаются.

Дева

Возможны карьерные успехи. Даже если вы не слишком стремились занять какую-то должность, вам сейчас будут предлагать повышение, в том числе с соответствующим финансовым обеспечением, да еще и с определенной долей свободы, когда вы сами все решаете.

Весы

Увеличивается вероятность совершить какие-то ошибки, недосмотреть что-то важное в документах, не предусмотреть все подводные камни. Поэтому сейчас, как никогда, следует быть внимательными и придирчивыми, не полагаться на случай и не доверять никому.

Скорпион

Пока вы не отдохнете как следует, не стоит мечтать о каком-то продвижении или успехах. Ведь усталость постепенно накапливается, и сейчас самое время бросить все и уйти в отпуск, чтобы перезагрузить себя на всех уровнях и набраться сил.

Стрелец

Приходится сейчас подтверждать свои профессиональные компетенции, сдавать какие-то экзамены, проходить сертификацию, лицензирование, словом, определенный отбор, конкурс, соревнования, где вы должны показать себя мастером своего дела.

Козерог

Хотя вы и умеете хорошо строить разные стратегии и составлять планы, на этой неделе они будут все разрушены из-за того, что ваши ближайшие цели могут внезапно измениться. И вам придется перенастраиваться на совсем другие.

Водолей

Начинается новый этап в жизни, на горизонте появляются новые возможности, новые люди, новые планы, которые вам очень нравятся и о которых вы давно уже мечтали. И у вас есть шансы создать себе новую реальность.

Рыбы

Начните наконец-то отдавать те знания и умения, в которых вы уже добились немалых успехов. Конечно, никто от вас не требует делать это бесплатно, определяйтесь со стоимостью, сроками и объемами, ведь уже есть те, кто хотел бы у вас чему-нибудь поучиться.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.