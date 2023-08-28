Новый этап в жизни или денежная удача: гороскоп на неделю до 3 сентября для всех знаков зодиака

В жизни Близнецов начнется новый этап, им нужно будет принять важные решения. Девы получат солидную сумму денег.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 3 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

В жизнь врываются новые идеи, и вы уже не сможете действовать по-старому. Даже если вы недавно начали новый этап, снова нужно будет воплощать какие-то новые приемы и концепции, привлекать новых людей.

Телец

Ожидается определенное напряжение и противостояние, ведь вы столкнетесь с необходимостью отстаивать свои права, соперничать, противостоять конкурентам и соперникам. Впрочем, все это не будет выходить за пределы порядочности и законности.

Близнецы

Новый жизненный этап должен вот-вот начаться, и не исключено, что это может произойти именно на этой неделе. И вы из состояния ожидания и паузы переходите в стадию активности, когда забрасываете все свои давние дела и начинаете двигаться вперед.

Рак

Занимаетесь сейчас наведением порядка в себе и вокруг себя, на рабочем месте, в шкафах и комнатах. В конце концов, собираете огромные баулы лишнего, в том числе и разного ментального хлама, типа предубеждений, страхов и неуверенности в себе.

Лев

Вы все еще или отдыхаете или что-то празднуете, и эту неделю вам не очень хочется трудиться. Напротив, вы всячески противитесь тому факту, что лето заканчивается и нужно уже возвращаться к работе.

Дева

На этой неделе у вас появится больше денег, чем обычно. Возможно, руководство решит вам поднять зарплату или выплатить премию, должники вернут средства, заказчики или клиенты могут вас поощрить и дополнительно отблагодарить.

Весы

Очень позитивная и вдохновенная неделя, вы буквально на седьмом небе от счастья, ведь все складывается настолько удачно для вас, что в это трудно поверить. Активизируется и деловая, и личная, и профессиональная, и финансовая жизнь.

Скорпион

Могут появиться дополнительные поводы для празднования, возможно, порадуют новости от родных, которые вдруг захотят жениться, отпраздновать новоселье, юбилеи, праздники или крестины. И вы целую неделю будете заниматься подготовкой.

Стрелец

У вас рождаются новые идеи, появляются новые возможности, которые вы должны использовать, если не сейчас претворить все это в жизнь, так хотя бы застолбить за собой это право, написать какое-то заявление, объявить о своих намерениях.

Козерог

Ваша деятельность требует очень скорых решений. Приходит новая информация, новые вызовы, и вам нужно очень быстро сообразить, стоит ли вам соглашаться и идти туда, когда вам хочется, или это не стоит того и можно расслабиться.

Водолей

С радостью и энтузиазмом вы приступаете к работе, возвращаетесь после отпуска на рабочее место, начинаете трудиться. В идеале, если все это происходит на новом рабочем месте или вы начинаете новые проекты.

Рыбы

Самая главная тема этой недели – ваша семейная жизнь, когда вы полностью заняты решением семейных вопросов, обустройством жилья, оформлением различных бумаг по дому и семье, заботой о своих близких.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.