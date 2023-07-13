Новый этап в жизни или борьба с конкурентами: гороскоп на 13 июля для всех знаков зодиака

В жизни Дев начнется новый этап, перемены могут затронуть разные сферы. Скорпионам придется бороться с конкурентами.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Какие-то громкие празднества или другие многолюдные события будут затрагивать и вас, поэтому вы воспользуетесь возможностью отвести немного душу, повеселиться и пообщаться с интересными и позитивными людьми.

Телец

Можете сегодня поразить всех работоспособностью и свежими идеями, в конце недели у вас словно открывается второе дыхание, что дает вам возможность вырваться вперед. И вместо того, чтобы сбавлять обороты и успокаиваться, вы изо всех сил ускоряетесь.

Близнецы

Пришло время позаботиться о финансовых вложениях и различных инвестициях, например в землю, недвижимость, инструменты, товары или технологии. В конце концов, вы можете приобрести что-то надежное и то, что будет служить вам долгие годы.

Рак

Следует воспользоваться той небольшой паузой, которая сегодня может внезапно возникнуть, и приостановить свое движение, прислушиваться к себе и происходящему вокруг вас. А еще – насладиться всеми прелестями этого лета.

Лев

Будут дополнительные деньги, которые важно потратить очень экономно и с умом, например, оплатить обучение, погасить долги, сделать ремонт или какие-то долговременные инвестиции, которые в дальнейшем могут вас обеспечить.

Дева

У этого дня есть все шансы стать переломным, ведь вы начинаете сегодня очень важный новый этап в вашей жизни. Вы можете назначить переезд, начало отпуска, новой работы или даже свидание, которое станет роковым.

Весы

На вас сегодня могут возложить некоторые полномочия, но помимо дополнительной работы, это может стать для вас прекрасной возможностью проявить себя как можно лучше и завоевать расположение как своих коллег, так и руководства.

Скорпион

Конкуренция сегодня будет особенно жестокой, ведь ваши соперники не гнушаются ничем, даже применяют не совсем честные способы для того, чтобы оказаться среди лидеров и оставить вас позади.

Стрелец

Хотя вы находитесь в отличной физической форме, но не успокаиваетесь на достигнутом и стремитесь улучшить свои показатели здоровья. Поэтому можете записаться на какой-то оздоровительный или профилактический курс.

Козерог

Вашей активности и энергичности сегодня можно только позавидовать, создается впечатление, что вы очень соскучились по активной деятельности и готовы из штанов выпрыгнуть, лишь бы проявить себя и достичь своих целей.

Водолей

Сейчас возможны встречи и разные групповые мероприятия – совещания, конференции и разного рода сборища, где у вас будет возможность и на людей посмотреть, и себя показать, и с новыми концепциями познакомиться, и людей на свою сторону обратить.

Рыбы

Приходится буквально разрываться на разные части, ведь нужно будет быть одновременно в разных местах и решать довольно сложные разноплановые задачи, тем более, что вы очень ограничены во времени.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.