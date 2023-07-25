Новые знакомства или борьба с конкурентами: гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака

Близнецы познакомятся с интересными людьми, перед ними откроются новые возможности. Львы столкнутся с сильной конкуренцией.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 25 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Пора отправляться навстречу новым впечатлениям, знакомствам, приключениям. Не сидите сегодня на месте, идите в люди, отправляйтесь в путь, применяйте новые методы, технологии. Попробуйте что-нибудь новое и необычное.

Телец

День будет богатым на приятное и продуктивное общение, и неважно кто это будет – родные, коллеги или совсем незнакомые люди. Главное, что у вас сейчас очень хорошо работает голова, язык, вы уверены в своей правоте, умеете очаровывать и убеждать.

Близнецы

На горизонте появляются новые люди и проекты, которые могут очень заинтересовать вас. Впрочем, ничего нового, вы всегда найдете себе что-то непознанное и привлекательное, то, что вам захочется раскрыть, изучить и использовать в свою пользу.

Рак

Будете общаться с большим количеством людей, и по очереди, и со всеми вместе, выступая то ли вживую перед широкой общественностью, то ли онлайн перед еще большей. Словом, будете говорить что-то очень интересное, значительное и мотивирующее.

Лев

Конкурентная борьба усиливается, на пятки наступают упорные и молодые, и вам нужно максимально собраться, чтобы не оказаться где-то далеко позади. Желательно найти ту самую фишку, благодаря которой вы всегда будете востребованными.

Дева

Родные, любимые и близкие будут сегодня к вам особенно нежны и внимательны, можете получить не только приятные слова и комплименты, но и неожиданные милые подарки и сюрпризы. Просто потому, что вас любят.

Весы

Рабочие отношения сегодня будут удивительно напоминать семейные, когда ваш коллектив – это как большая дружная семья, где все беспокоятся друг о друге, радуются успехам или делают все, чтобы решить проблемы друг друга.

Скорпион

Это будет день очень интересных предложений, и это могут быть как деловые, так и личные. Вы сейчас очень привлекательны для других, как крутой специалист, так и как человек, и многие хотят определенных гарантий того, что вы будете рядом, по крайней мере, на некоторое время.

Стрелец

Вас сегодня достаточно легко ввести в заблуждение, даже если вы слышали о 1001 методе мошенничества. Но кто-то может найти именно ключик, который легко отключит все ваши замки и предохранители. Поэтому не верьте никому и не соглашайтесь ни на что.

Козерог

Сегодня расходы будут преобладать, у вас появляется потребность срочно потратить деньги. Возможно, это будут довольно импульсивные и эмоциональные покупки, а возможно, действительно будет необходимость срочно купить что-то значительное.

Водолей

Очень спокойный день, когда вы выполняете свои привычные ритуалы, довольные всем, небольшие сложности и препятствия не могут вывести вас из себя. Вы легко решаете все вопросы и продолжаете наслаждаться жизнью.

Рыбы

Если вам вдруг захочется высказать свое мнение и кого-то покритиковать, подумайте о том, так уж ли вы безупречны. Каждый имеет право на косяки и ошибки, поэтому молчите, особенно если вас никто ни о чем не спрашивает.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.