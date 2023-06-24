Новые впечатления или тяжелый труд: гороскоп на 24-25 июня для всех знаков зодиака

Львы захотят новых впечатлений и отправятся в экзотические места. Овнам придется много работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24-25 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Придется переделать немало физической работы и вообще активно провести эти дни, даже если вы очень захотите где-нибудь поваляться на солнышке или под кондиционером, вам это не удастся – друзья или семья сделают все, чтобы вас активизировать.

Телец

Наконец-то наступают выходные, и вы уже можете рассчитывать на отдых, в том числе, на максимально расслабленный и очень ленивый. К примеру, поехать на дачу или провести все дни на пляже, на природе, у воды.

Близнецы

На вас сейчас очень рассчитывают другие люди, и вы не можете их подвести, об отдыхе можете забыть. Поэтому приходится достаточно плотно планировать все свои дела, чтобы вместить и свои задачи, и помощь, и работу.

Рак

Любимые помогут вам провести эти выходные провести почти эталонно – с длительным и крепким сном, ленивым утром, милыми домашними мелочами, совместным приготовлением чего-нибудь вкусного и времяпрепровождением на природе.

Лев

Захочется острых ощущений, интересніх впечатлений, эмоционального подъема от чего-то нового и необычного. Так что вы будете инициировать какой-то очень интересный досуг, например, посещение экскурсий, путешествие в экзотические места.

Дева

Выходные будут кардинально отличаться, если в субботу вы продолжаете интенсивно и даже с некоторым рвением работать так, будто выходные вообще не для вас, то в воскресенье, наконец, можно полностью переключиться на собственные дела.

Весы

Мало того, что вам самим приходится работать, так еще и вы втягиваете в свою трудовую деятельность и друзей, и семью, которые будут вам всячески помогать, только бы вы быстрее закончили с делами и начали вместе отдыхать.

Скорпион

Можете наконец-то провести все выходные так как вам хочется и заниматься своими любимыми делами, и это может быть как бездумное валяние на диване, длительные прогулки с любимыми, работа на даче или ваши личные хобби.

Стрелец

Сейчас вы можете убедить кого угодно в чем угодно, у вас находятся веские аргументы и достаточно сильный эмоциональный заряд для того, чтобы вам поверили и за вами последовали. В общем склоняете партнеров и даже оппонентов на свою сторону.

Козерог

Проведите эти дни где-нибудь вдали от цивилизации, где нет ни телевизора, ни интернета, может, даже без электроэнергии. Ведь сейчас вы очень нуждаетесь в такой максимальной перезагрузке, а еще нужно хорошо подумать, поэтому освободите свою голову.

Водолей

Все внимание сегодня обращено на вас. Возможно, именно сейчас в вашей жизни происходят какие-то важные незабываемые события, когда именно вы выступаете главным действующим лицом, собираете вокруг себя людей, получаете славу, любовь и аплодисменты.

Рыбы

Близкие будут нуждаться в вашем внимании, любви и поддержке. Может, даже кому-то достаточно будет, если вы им позвоните и расспросите как дела. Конечно, в идеале будет навестить близких и провести с ними все выходные.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.