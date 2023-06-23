Новые возможности или проблемы: гороскоп на 23 июня для всех знаков зодиака

Перед Козерогами откроются новые возможности, которые нельзя упустить. Водолеям грозят проблемы

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Настал день смелых, хоть и внезапных решений. Возможно, сейчас вы больше руководствуетесь эмоциями, чем расчетами, но имеете право и на эмоциональные решения, и вообще на то, чтобы выражать свои эмоции, даже довольно бурным образом.

Телец

Вам уже удалось автоматизировать определенные производственные процессы, и хотя вы на это потратили немало времени и усилий, теперь уже можете почивать на лаврах, собирать восторженные отзывы и вообще меньше работать, потому что работает система и искусственный интеллект.

Близнецы

Предложения, которые к вам сегодня приходят, будут очень интересными, хотя задачи, которые поставят перед вами, довольно сложны. Но вы так заинтересованы и заинтригованы перспективами, что вас это не слишком испугает, можете и согласиться.

Рак

Может поразить легкая ностальгия. Что-то напомнит вам прошлое, заставит даже грустить по тем светлым временам. Впрочем, не стоит очаровываться этими воспоминаниями, ведь в ваших силах некоторые положительные моменты перенести и в свое настоящее.

Лев

Вырисовываются какие-то поводы для праздников, или просто встречи с приятелями и единомышленниками, где вам нужно будет не столько весело проводить время, сколько обсуждать очень важные вещи, производственные или личные.

Дева

Сегодня будет возможность попасть в окружение очень умных людей и, может, даже наслушаться от них какой-то мудрости, получить новые знания. А может, и осознать, что и вы вполне можете сразиться с ними, поскольку ваш груз знаний тоже достаточно весомый.

Весы

В настоящее время приходится прорабатывать какие-то бумаги, правила, цифры, в общем, предполагается немало скучной бюрократической работы. Вы не будете от этого в восторге, но это тоже время от времени нужно кому-то делать.

Скорпион

Можете уже свободно заявлять о своих желаниях и амбициях, пусть все вокруг знают о том, что вы претендуете на высокие должности. Тем более, что все необходимое для этого у вас есть. Остается только руководство убедить в своей незаурядности.

Стрелец

Для вас это будет спокойный, если не сказать сонный и медленный день. Вы словно находитесь в каком-то ожидании, будь то благоприятных обстоятельств или какого-то знака от людей. Так до вечера и будете чего-то ждать.

Козерог

Неожиданно может нарисоваться новое направление в работе, перед вами раскрываются новые возможности проявить себя, может, даже в той сфере, где вы не совсем компетентны, и вам придется и новые знания получать, и новый опыт приобретать.

Водолей

Не стоит сегодня лишний раз рисковать, постарайтесь максимально минимизировать все сложные ситуации, ведите себя крайне правильно и законопослушно, чтобы не провоцировать других и не обострять проблем.

Рыбы

Поднять настроение и тонус помогут любовные похождения. Будете получать комплименты, признания, может, даже выяснять отношения, тот, кто когда-то смотрел на вас с восторгом, может решиться и заявить о своих чувствах.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.