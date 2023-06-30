Новые возможности или повод для праздника: гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака

Перед Тельцами откроются новые возможности, они могут совершить карьерный рывок. У Весов появится повод для праздника.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Получите сегодня неимоверные результаты благодаря вашему умелому управлению людьми. И важно, чтобы это была не манипуляция, а именно хороший менеджмент и мотивация людей на лучшие результаты, чтобы они сами захотели добиваться нужных вам целей.

Телец

Открываются новые возможности для самореализации. К примеру, вам может прийти мысль научиться чему-то новому или принять участие в профессиональных конкурсах, подать свою кандидатуру на какую-то важную должность.

Близнецы

Ваше желание учиться и развиваться сегодня может принимать особо обостренные формы. Понятно, что сидеть на одном месте вы долго не сможете, потому возникают идеи получения еще одного образования или профессии, создания частного бизнеса.

Рак

Со стороны может казаться, что вы находитесь в каком-то расслабленном медитативном состоянии, задумчивы и даже заторможены. Отчасти так и есть, но на самом деле вы решаете очень серьезные глубинные вопросы.

Лев

Может произойти какой-то взрыв страсти, когда любовь настолько заполоняет всю вашу голову, что вы ни о чем другом и подумать не можете. Происходят какие-то невероятные вещи, например, вы возвращаетесь к своим бывшим или бросаетесь с головой в новые отношения.

Дева

Так захочется тишины и одиночества, что вы будете вовсю стремиться сегодня где-то укрыться от любых контактов, даже случайных. И хорошо тем, кто может самостоятельно решать, стоит ли сегодня с кем-то общаться или лучше уединиться.

Весы

Этот день для вас может стать по-настоящему праздничным, когда вы погружаетесь в какую-то невероятную феерию. Возможно, это какое-то семейное торжество, свадьба или юбилей, а может, и ваш рабочий коллектив будет что-то праздновать.

Скорпион

Конец недели будет для вас еще одним выходным, когда можно не бежать на работу, а договориться и провести этот день в расслабленном состоянии, может, где-то на природе, за городом, на даче или в короткой туристической поездке.

Стрелец

Финансовые вопросы вызывают некоторое беспокойство и даже разочарование. Ведь средства, которые вы получите, будут совсем не такими, что вам обещали. Вы ведь рассчитывали на одну сумму, а в результате имеете гораздо меньшую. Поэтому нужно выяснять, что же происходит.

Козерог

Большая вероятность попасть на какое-то празднование, официальное или светское мероприятие, что принесет вам не только определенную разрядку или удовольствие, но и вполне конкретную пользу. Ведь здесь вы можете найти нужных вам людей.

Водолей

Решения сегодня приходится принимать очень быстро, у вас нет достаточно времени для того, чтобы проанализировать все исходные данные, взвесить за и против, вас поставят перед этим выбором, так что будете чуть ли не монетку подбрасывать для того, чтобы решить, что делать.

Рыбы

Наконец-то сегодня можно расслабиться, отдохнуть от напряженных будней, заняться какими-то любимыми делами, сходить на кофе с коллегами, пообщаться с приятными людьми, провести время с любимыми.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.