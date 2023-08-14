Новые возможности или ностальгия: гороскоп на неделю до 20 августа для всех знаков зодиака 

Перед Близнецами откроются новые возможности, звезды сулят им карьерный рост. Стрельцов захлестнет ностальгия.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 20 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Кажется, кто-то там наверху прочитал ваши мысли и решил осуществить ваши мечты, ведь как можно еще объяснить то, что каким-то невероятным образом вы на этой неделе достигаете своих целей и получаете то, что давно хотели.

Телец

Сейчас происходят определенные учебные процессы, когда вы или прямо сейчас садитесь изучать что-то новое, или определяете, каких же знаний и умений вам еще не хватает для полного счастья и полной реализации, и выбираете себе место и объемы обучения.

Близнецы

Перед вами разворачивается целое меню из разных возможностей, и вы можете даже растеряться, столь безумно привлекательные предложения вы перед собой видите. Это может касаться как вашей работы, так и перспектив самореализации в других областях.

Рак

Проведите эту неделю в сосредоточенности и размышлениях, когда вы осмысливаете очень философские моменты жизни и определяетесь с последующим направлением. И в настоящее время лучше максимально уменьшить активность и контакты.

Лев

Будете всю неделю находиться в обществе близких по крови и духу людей, где вы можете быть самими собой и кайфовать от того, что вас понимают с полувзгляда. В конце концов, все вместе будете создавать что-то очень мощное и прекрасное.

Дева

Хоть эта неделя и будет достаточно напряженной, но в ваших силах превратить ее в довольно гармоничное время. Стоит только внести в планы не только встречи и работу, но и приятные моменты, творческие эксперименты и свидания. Хоть с самими собой.

Весы

Ваши новые идеи нуждаются в очень быстром воплощении, ведь именно от скорости зависит и их успех. Поэтому не рассуждайте много, не сомневайтесь, а сразу приступайте к делу. Лучше немного промахнуться с качеством, чем упустить время.

Скорпион

Ваши знания нуждаются в обновлении и новых подходах, вы уже не можете пользоваться тем, что было актуально несколько десятилетий назад. Поэтому поищите новые подходы, информацию и наставников, которые вас научили бы чему-то новому.

Стрелец

Это неделя для вас будет несколько ностальгической. Возможно, вы вспомните, как сами проживали конец лета, готовились к школе, покупали новые тетради, а возможно, вы физически перенесетесь туда, где все напоминает о прошлом, посетите родные места.

Козерог

Если у вас есть такая возможность, выделите хоть эту неделю для отдыха и восстановления сил. Ибо эмоциональное напряжение никуда не исчезает и может перерасти в физическое состояние. Устройте себе хотя бы несколько дней разгрузки и покоя.

Водолей

Новая жизнь вот-вот должна начаться, а пока у вас есть возможность собраться с силами и мыслями. Поэтому не тратьте время на сомнения и рефлексию, а лучше отдохните так, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Рыбы

На этой неделе вы вырываетесь вперед и значительно опережаете своих конкурентов. Возможно, вы побеждаете в каком-то конкурсе или еще каким-то образом доказываете свое право называться лучшими в своей сфере.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.