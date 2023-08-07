Новые свершения или проблемы: гороскоп на 7 августа для всех знаков зодика

Овны достигнут отличных результатов на работе благодаря сильной команде. Стрельцы столкнутся с огромной конкуренцией.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вокруг вас сейчас собирается очень сильная команда, единомышленники, отвечающие вашим представлениям об идеальном коллективе, способном сделать все, что вы только можете представить, готовые на любые подвиги и свершения.

Телец

Предстоит активное общение с людьми из-за границы. Возможно, пройдете какое-то собеседование в международной компании или будете контактировать со знакомыми или совсем незнакомыми людьми, которые живут где-то очень далеко.

Близнецы

Занимаетесь приведением в порядок того, что у вас уже есть, хотя вам и хотелось бы завоевывать новые вершины. Но вы сейчас нуждаетесь в аудите и наведении порядка в своем хозяйстве. Полезным будет даже составление списков и избавление от лишнего.

Рак

Будете проявлять чудеса управления, даже если не слишком часто применяете свои менеджерские навыки. Но вам сегодня удается и себя мотивировать, и вдохновить людей, и задачу поставить, и результаты быстро получить.

Лев

Включите сегодня рациональное мышление, потому что вас кто-то будет пытаться ввести в заблуждение, многое пообещав, но нужно еще проверить, стоит ли что-то за этими обещаниями или это просто болезненное воображение, а может, и злой умысел вашего собеседника.

Дева

Сегодня вы находите те слова, которые могут поднять дух людей, в которых они очень нуждаются, поэтому выступления будут очень вдохновенными, хотя местами и чрезвычайно пафосными. Но вы действительно верите в то, что говорите, потому и убедительны.

Весы

Будет возможность поблагодарить тех людей, которые внесли немалый вклад в вашу жизнь, когда вас научили, поддержали, показали путь и вообще сыграли большую роль в вашем становлении. Вспомните об этих людях и хотя бы позвоните им, но лучше встретиться.

Скорпион

Новые знания и навыки не будут лишними, особенно если они будут способствовать улучшению вашего благосостояния и повышению уровня удовольствия от этой жизни. Поэтому найдите сегодня для себя какие-нибудь курсы или мастер-класс по сердцу.

Стрелец

Конкуренция сегодня может быть безумной. Вы внезапно осознаете, что сами вырастили конкурентов, поделившись с другими своими знаниями, опытом, умениями и разными профессиональными секретами, и сейчас вас пытаются обойти ваши же ученики.

Козерог

На сегодня у вас предвидятся приключения, потому что вам спокойно не сидится на месте, вы сами нарываетесь, поступая безрассудно и больше руководствуясь эмоциями, чем здравым смыслом, рветесь на баррикады, не позаботившись об отступлении или тылах.

Водолей

Работать сейчас вам не очень хочется, вы еще после выходных не отдохнули, но руководство требует результатов, поэтому приходится напрягаться и работать в очень интенсивном режиме, с самого утра и до ночи.

Рыбы

Физически это будет очень тяжелый день, ведь у вас будет либо генеральная уборка, либо переезд или встречи с большим количеством людей. Или будете очень много передвигаться, и в результате очень устанете от всех этих нагрузок.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.