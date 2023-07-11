Новые перспективы или отдых: гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака 

Перед Стрельцами откроются новые перспективы. Львы могут отправится на отдых.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет много разных сомнений и колебаний относительно того, браться ли за один серьезный проект, который потребует вашего пристального внимания и кучу времени. Ведь у вас и так уже есть, чем заниматься и куда приложить свои усилия.

Телец

Пришло время приступать к выполнению таких задач и реализации таких проектов, о которых вы раньше и подумать не смели. Неизвестно, откуда у вас берется смелость и сила, в том числе моральная, чтобы решиться на это.

Близнецы

Сегодня вы в ударе, демонстрируете свой высокий профессиональный уровень, знания и навыки, показываете все свои таланты, явные и скрытые, приводя в ступор коллег, руководство и даже конкурентов, которые совсем не ожидали от вас таких проявлений.

Рак

Ваши решения будут смелыми и внезапными и готовы удивить и ваше окружение, и вас самих, но сейчас вам нужно быть решительными и показывать другим пример, ведь на вас сейчас смотрят очень много восхищенных глаз.

Лев

Подумайте все же об отдыхе. Возможно, пришло время написать заявление на отпуск, продумать маршрут, купить путевки или билеты. Словом, сделать что-нибудь для того, чтобы хотя бы лечь в направлении мечты, отдохнуть и набраться сил. .

Дева

Близкие срочно потребуют внимания и полного включения в их дела. Даже может так случиться, что все их проблемы вдруг станут вашими, и вы будете все эти вопросы решать на достаточно серьезном уровне.

Весы

Утром вы планировали провести этот день спокойно, больше занимаясь своими делами, может, даже договорившись с руководством. Но производственные вопросы будут настолько неотложными, что вам придется бросать все и бежать на помощь коллегам.

Скорпион

Именно тот день, когда стоит уже начать себя больше ценить, причем как в переносном, так и в прямом смысле, то есть нужно отказываться от того, что вас не устраивает, а еще поднимать цены и просить о повышении зарплаты.

Стрелец

Где-то впереди уже виднеются очень привлекательные перспективы, которые, впрочем, будут очень далекими. Просто возьмите их к сведению, как какую-то мечту, к которой стоит идти, не слишком надеясь на то, что можете ее достичь.

Козерог

Будет очень тяжело, ведь вы должны встречаться с не слишком приятными людьми и еще о чем-то с ними договариваться, находить какие-то общие знаменатели, убеждать или подстраиваться. Задачи будут непростыми, но попробовать можно.

Водолей

Контакты сегодня будут успешными и будут вести к заключению контрактов и других предварительных договоренностей, за которыми последуют достаточно тесные деловые отношения. Можно назначать важные встречи и переговоры.

Рыбы

Вы весь день на виду, именно на вас обращены все взгляды, к вам прислушиваются, с вами советуются и консультируются. Это будет довольно непросто и утомительно, ведь для этого общения нужно много энергии.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.