Новые  перспективы или много забот гороскоп на 2 августа для всех знаков зодиака

Перед Овнами откроются новые перспективы, им сделают интересные предложения. У Скорпонов будет много забот.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Давние партнеры и коллеги вам сегодня будут предлагать очень интересные проекты или партнерство, конечно, не все они будут одинаковы важными и выгодными для вас, но вы можете взвесить все за и против и выбрать нужные вам формы сотрудничества.

Телец

Ваше время сегодня следует рассчитывать буквально поминутно, иначе не сможете справиться с тем количеством работы, которое запланировали. Поэтому тщательно следуйте графикам, планам и таймингу, чтобы все успеть и не подвести других.

Близнецы

Будьте сегодня осторожны со своими желаниями, поскольку они могут и осуществляться, причем, иногда даже буквально. Конечно, это очень приятно, когда ваши цели достигаются, а мечты реализуются, тем более, без напряжения.

Рак

Вам сегодня дают деньги, может, даже больше, чем вы рассчитывали. Но не следует быть слишком скромными и отказываться, ведь ваши усилия, таланты, знания и умения стоят того, как их оценивают другие.

Лев

Вы можете сегодня смело выражать свое мнение, говорить все, что вы думаете, даже если ваша откровенность может обострить отношения. Потому что иногда лучше с умным что-то потерять, чем с глупым что-нибудь найти.

Дева

Вы будете ускоряться для того, чтобы успеть сделать все запланированное, но иногда ваша поспешность будет вредить делу и качеству. Поэтому лучше все же ограничить количество дел, чтобы сделать их качественно.

Весы

Ваше творчество сегодня приносит не только приятный подъем, но и вполне материальные плоды, например вы можете выгодно продать то, что создаете, результаты ваших увлечений, хобби.

Скорпион

День будет полон разными мелкими заботами, которые забирают ваше время и заполняют полностью каждую минуту. Впрочем, в конце дня вы и вспомнить не сможете, чем же таким конкретно занимались и каких результатов достигли.

Стрелец

Чувство подъема и даже влюбленности будет преследовать вас сегодня. Возможно, у кого-то это будет влюбленность в определенного человека, у кого-то – в замечательную идею, а может, – и в этот замечательный мир, способный нас удивлять и восхищать.

Козерог

Вы сейчас настолько увлечены своей работой, своими делами, что можете даже пожертвовать личным временем, едой и необходимыми перерывами, лишь бы завершить наконец все то, что вы на сегодняшний день запланировали.

Водолей

Сегодня соблазны вас будут окружать со всех сторон. И это уже от вас зависит, подвергаться ли их вредному влиянию или вовсю противостоять. В конце концов, почему бы и не расслабиться на время, и не позволить себе какие-то излишества.

Рыбы

Вы готовы принимать очень важные и взвешенные решения, отбросив эмоциональную составляющую, а руководствуясь здравым смыслом и логикой. Сегодня вам как никогда удается анализировать все ваши возможности и предусматривать успешное развитие событий.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.