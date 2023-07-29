Новые идеи или путешествие: гороскоп на 29-30 июля для всех знаков зодиака

Близнецам в голову придут новые идеи, которые они постараются воплотить в жизнь. Весы могут отправиться в путешествие.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29-30 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Хотя вы и собрались отдыхать в эти выходные и провести их максимально спокойно, велика вероятность попасть в радостную компанию, которая сможет вас зарядить оптимизмом и желанием веселиться, может, даже все эти дни и ночи.

Телец

Это будут очень семейные выходные, когда либо вы отправляетесь в гости к вашим родственникам, либо принимаете родных у себя. Впрочем, иногда вам будет непросто общаться даже с самыми близкими, поскольку все мы сейчас на нервах.

Близнецы

В голову приходят замечательные новые идеи, которые вы тут же попытаетесь воплотить в жизнь, тем более что сейчас этому будет способствовать все – и люди вам помогают, и обстоятельства хорошо складываются, и деньги на ваши идеи находятся.

Рак

Что бы вы себе ни запланировали, какие бы высокие планки и амбициозные цели ни ставили, сейчас у вас есть все возможности их достичь. Нужно лишь сформулировать как можно точнее, что же вы действительно хотите, с терминами и количественной составляющей.

Лев

Будете наводить порядок в мыслях и вокруг себя. Причем, эти процессы взаимосвязаны – как только вы начинаете выбрасывать лишнее из шкафов и помещений, как и в голове проясняется, вы уже можете мыслить логически и рождать новые идеи.

Дева

Займитесь, наконец, собой, посвятите эти выходные каким-то приятным расслабляющим процедурам, сходите на массаж, целый день проведите в СПА или на пляже. Наконец, посетите курорт или начните отпуск с чего-то положительного.

Весы

Для путешествий начинается благоприятное время. Вы можете отправляться хоть по личным делам, хоть по делу, хоть просто для того, чтобы развеяться и посетить новые для себя места и получить свежие впечатления.

Скорпион

Нужно будет сменить обстановку, потому что вы и так засиделись на одном месте, и вам уже становится скучно жить. Поэтому бегите куда-то, идите по новым тропам, пробуйте что-то новое и необычное, встречайтесь с новыми интересными людьми.

Стрелец

Немного физических нагрузок вам не помешает, так что можете сейчас либо работать, либо заниматься спортом, либо испытывать себя на силу и выносливость. Главное – вовремя давать себе отдых и назначать награду за такой интенсивный труд.

Козерог

Неожиданно вы можете оказаться в таком месте, о котором давно мечтали, и заняться тем, к чему давно стремились. И не факт, что вы сами себе это позволите. Возможно, кто-то из ваших близких побеспокоиться об осуществлении ваших мечтаний.

Водолей

Вас сейчас окружают очень динамичные люди, которые вдохновляют вас двигаться вперед и вверх, показывая пример, как нужно достигать своих целей. И вы под этим влиянием сами становитесь смелее, активнее и креативнее.

Рыбы

Прямо с этих выходных вы можете начать новую жизнь, немало удивив не только свое окружение, но и себя. Но вы настроены очень решительно, готовы снести старые конструкции буквально до фундамента для того, чтобы приступить к строительству чего-то нового.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.