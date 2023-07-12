Новые идеи или конфликты: гороскоп на 12 июля для всех знаков зодиака

Ракам придут в голову новые идеи, которые могут принести финансовый успех. Весам грозят ссоры с самыми близкими.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

У вас сегодня удивительно боевое состояние, когда вы способны на смелые поступки, готовы идти в бой, защищая и собственные убеждения, и свои права, и своих коллег. И вашей уверенности будет достаточно для того, чтобы одержать убедительную победу.

Телец

Ощущается спад активности, вы немного устали от всех событий и предыдущего непростого периода. Поэтому можете найти себе тихий и спокойный уголок или просидеть там весь день, стараясь не попасть никому на глаза.

Близнецы

Будет возможность показать другим, насколько вы искусны, опытны и профессиональны, а еще свободны и независимы, что позволяет вам быть еще и творческими и креативными, чем выгодно отличаться от массы коллег и соперников.

Рак

Новые идеи, которые сегодня придут в голову, будут только на первый взгляд причудливыми, а на самом деле, если развить тему, они могут превратиться в достаточно серьезный прорыв, в том числе и финансовый.

Лев

Вы воспринимаете определенные обстоятельства совсем не такими, какие они есть на самом деле. Кто-то пытается напустить туман и навешать вам лапши на уши. Не верьте всему тому, что вам говорят, включайте логику и здравый смысл.

Дева

Будьте сегодня скромными в своих желаниях, даже если у вас есть средства для того, чтобы развернуться и позволить себе многое из того, чего хочется. Деньги могут понадобиться для более важных целей, поэтому сохраните их.

Весы

Большая вероятность поссориться даже с самыми близкими людьми, ведь язык так и будет чесаться, чтобы высказать острое замечание. Вы провоцируете других, у вас есть необходимость высказаться и сказать всю правду, хотя вас никто об этом не просит.

Скорпион

Планы внезапно могут измениться, и вы отправляетесь туда, куда и не собирались. В конце концов, отменив все свои предыдущие намерения, можете провести этот день, хоть и с небольшой пользой, но с немалым удовольствием, посвятив время исключительно себе.

Стрелец

Вас могут критиковать, хотя вы прилагаете множество усилий к тому, чтобы быть безупречными и выполнять все свои обязанности почти примерно. Не берите близко к сердцу чужие слова, ведь у кого-то могут быть определенные причины обесценивать вас.

Козерог

В жизни царят покой и равновесие, вы выполняете привычные ритуалы, получаете удовольствие от того, что можете делать все то, чем занимаетесь, никуда не спешить, а может, даже отдыхать.

Водолей

Цели, которые вы сегодня перед собой ставите, будут очень скромными, но вы их достигнете, и это станет очень важной вехой, ведь вы осознаете, что вполне можете справиться и с более сложными задачами.

Рыбы

Душа потребует перемен, захочется чего-то бурного и безудержного, ярких впечатлений, чтобы жизнь вокруг бушевала, а не тлела. Так что вы сделаете все для того, чтобы на горизонте появились новые люди, возможности и обстоятельства.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.