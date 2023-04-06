Невероятно повезет в ближайшие дни: кому гороскоп предвещает настоящее чудо

Ближайшие дни в первой декаде апреля станут отправной точкой для поворотных изменений в жизни. Знаки зодиака ощутят влияние Плутона, перешедшего в Водолея. Кроме того, с приближением периода полного солнечного затмения 20 апреля будет поступать хорошая энергия для реализации планов и важных проектов. А с 21 апреля снова начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 мая.

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Полнолуние в Весах активирует глубокие эмоции и приведет к прозрениям. Вероятно, придется сделать судьбоносный выбор. Поэтому, по словам астрологов, уже в ближайшее время представителям некоторых знаков зодиака следует ожидать внезапных радостных новостей. Тельцы, Девы и Весы станут настоящими счастливчиками луны.

Телец

Вы очень дисциплинированы, сдержанны и старательны. В последнее время вы слишком зацикливались на вопросах карьеры, вероятно, надолго задерживаясь на работе и решая дела даже по выходным. Теперь выдыхайте. Астрологи говорят, что вы получите обещанное и заслуженное вознаграждение за неутомимый труд. Если вы давно планировали небольшое путешествие или чувствуете необходимость отдыха – запланируйте поездку в новое место. Путешествие будет успешным и подарит яркие эмоции.

Дева

Вы долго мучились решением важной проблемы. Наконец-то вы сможете принять правильное решение. Даже если некоторые вещи сейчас идут не по плану, не расстраивайтесь. Любые изменения – к лучшему. Иногда нужно лишь немного подождать.

Весы

Если вы испытывали напряжение в общении с близкими, то вскоре ситуация наладится. Вы наконец-то почувствуете покой и обретете желаемую гармонию. В личной жизни все будет складываться очень гладко. Вы ощутите себя на седьмом небе от счастья.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Тельцов вскоре ждет трансформация, а Раков – исцеления.

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