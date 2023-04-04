Тельца ждет трансформация, а Рака – исцеление: гороскоп на неделю

Начало апреля не только принесет изменения, но приведет к осознанию важной истины: все происходит вовремя. По словам астрологов, Вселенная работает по своему особому графику, поэтому не следует сетовать на то, что определенные цели, запланированные на первый месяц весны, осуществить не удалось.

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Неделя с 3 по 9 апреля будет иметь решающее значение для принятия сложных решений. Астрологи говорят, что Тельцов ждет трансформация, Раков – исцеления, а Весы захотят обрести свободу.

Овен

Вы долго и уверенно шли к своей цели, стремились, рисковали, пытались, но пока так и не увидели результатов. Еще некоторое время вы будете испытывать разочарование.

Звезды советуют просто отбросить ожидания и плыть по течению. Отказавшись от своей одержимости определенным результатом, вы обретете настоящую свободу.

Телец

Сейчас вам кажется, что в жизни началась черная полоса. Но когда-нибудь вы посмотрите на этот период своей жизни как на время огромных перемен. Вам нужно быть готовым к глубинной трансформации и принимать ее. Отпустите свое заблуждение и ослабьте хватку там, где это нужно.

Близнецы

Вам следует отвергнуть бремя нереалистичных ожиданий вместе с устаревшим сценарием. В глубине души вы знаете, что вы там, где должны быть, и история вашей жизни разворачивается именно так, как и следует. Звезды советуют устроить небольшое путешествие на этой неделе – оно будет вам на пользу.

Рак

Исцеление – долгий процесс. Иногда вам кажется, что вы все пережили, выплакали и отпустили. А потом бывают дни, когда боль снова появляется, напоминая вам, что нужно сделать еще немного работы. Звезды советуют не полагаться на работу, как на средство избежать внутреннего дискомфорта.

Лев

Полная Луна в Весах на этой неделе принесет исцеление. Если вы долгое время считали, что в ваших отношениях с партнером появилась глубокая трещина, на этой неделе совместными усилиями удастся исправить ситуацию. Не бойтесь показаться уязвимыми, говоря о своих чувствах. Правда спасет ваши отношения.

Дева

Для Дев полная Луна в Весах принесет много романтики. Будьте готовы к безумным моментам, ярким сюрпризам и судьбоносным признаниям. Но нельзя ожидать от партнера слишком много. Это время покажет, есть ли будущее в ваших отношениях.

Вы можете уделять время как профессиональным занятиям, так и личным увлечениям.

Весы

Вы уже давно с нетерпением ожидаете какого-нибудь важного события и очень расстраиваетесь, когда все идет не по плану. То, чего вы так ждете, все никак не воплотится в реальность. Вы хотите, чтобы вещи проявлялись в соответствии с вашей шкалой времени. Но Вселенная не обязана работать согласно вашему графику. Вопреки тому, во что вы верите, все идет в вашу пользу. Попытайтесь жить моментом и не привязываться к определенному результату. На заметку, если у вас есть планы поездки в этом месяце, договоритесь об этом заранее, чтобы избежать путаницы в последнюю минуту.

Скорпион

Эта неделя принесет много любви, романтики и желаний. Это может быть либо яркий весенний роман, либо долгосрочные отношения. Лучшее, что вы можете сделать для себя и для других, это позволить связи развернуться так, как это должно быть, выбросив нереалистичные ожидания и сравнения.

Стрелец

Для вас пришло время радости и красоты. Вы получите множество благословений. Полная Луна в Весах напомнит о том, что вы обязаны следить за своим здоровьем и самочувствием. Прислушайтесь к интуиции. Если вы чувствуете, что что-то или кого переросли, пусть будет так. Дайте разрешение стать тем, кем вы всегда хотели быть.

Козерог

Козероги прекрасно проведут время на этой неделе. Вы наконец-то почувствуете гармонию, мир и спокойствие. Следует вспомнить о давних невыполненных желаниях и сделать все, чтобы воплотить их в жизнь. Вы осознаете, что мир – это зеркало, и будете дарить окружающим любовь, заботу и поддержку.

Водолей

Водолей – настоящие бунтари. Вы гордитесь тем, что нарушаете правила и меняете себя. Но на этой неделе нужно быть последовательными и соблюдать правила. Это также прекрасная возможность посвятить время своему хобби: можете почитать книги, записаться на курсы, нарисовать картину, вышить пасхальный рушнык. Вы можете почувствовать призвание поделиться своей мудростью с миром.

Рыбы

"Страх" – это слово, которое больше не является частью вашего словаря. Вы почувствуете готовность взять на себя ответственность и следовать своей цели.

Это также время финансовой прибыли, время получения вознаграждения за весь тяжелый труд, который вы проделывали на протяжении многих лет. Если вы думаете об открытии собственного бизнеса, астрологи говорят, что скоро вы найдете нужного инвестора.

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